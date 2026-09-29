Es ist eine Frage, die Israel seit bald drei Jahren intensiv beschäftigt: Wie war es möglich, dass in den frühen Morgenstunden des 7. Oktober 2023 Tausende Terroristen der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas aus Gaza den Grenzzaun durchbrachen, um in Israel zu morden?
IsraelEx-Geheimdienstchef: Netanjahu hat Hinweise auf 7. Oktober ignoriert
Lesezeit: 4 Min.
Der frühere Geheimdienstchef Ronen Bar bestätigt Berichte, denen zufolge der israelische Premier kurz vor dem Angriff der Hamas gewarnt worden sei. Die Nachricht kommt vier Wochen vor der Wahl in Israel.
Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv
Lesen Sie mehr zum Thema