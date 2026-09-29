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IsraelEx-Geheimdienstchef: Netanjahu hat Hinweise auf 7. Oktober ignoriert

Lesezeit: 4 Min.

Benjamin Netanjahu in der Knesset in Jerusalem im Juli. Angeblich übermittelte ihm der Präsident der VAE 2023 eine Nachricht des damaligen Hamas-Chefs.
Benjamin Netanjahu in der Knesset in Jerusalem im Juli. Angeblich übermittelte ihm der Präsident der VAE 2023 eine Nachricht des damaligen Hamas-Chefs.
ILIA YEFIMOVICH/AFP

Der frühere Geheimdienstchef Ronen Bar bestätigt Berichte, denen zufolge der israelische Premier kurz vor dem Angriff der Hamas gewarnt worden sei. Die Nachricht kommt vier Wochen vor der Wahl in Israel.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

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Es ist eine Frage, die Israel seit bald drei Jahren intensiv beschäftigt: Wie war es möglich, dass in den frühen Morgenstunden des 7. Oktober 2023 Tausende Terroristen der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas aus Gaza den Grenzzaun durchbrachen, um in Israel zu morden?

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