Neue Recherchen der New York Times stützen Berichte, wonach Israels Premierminister Benjamin Netanjahu eine Warnung vor den Hamas -Angriffen des 7. Oktober 2023 ignoriert habe. Anfang September hatte die israelische Zeitung Haaretz berichtet, Netanjahu sei eineinhalb Wochen vor dem verheerenden Angriff vom Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Mohammed bin Zayed, in einem Telefongespräch gewarnt worden, dass die Hamas ein „bedeutendes Ereignis“ vorbereite. Netanjahu habe den israelischen Sicherheitsbehörden nichts von dem Anruf erzählt. Dessen Büro wies den Bericht als „absolute Lüge“ zurück, weder habe Netanjahu damals mit dem VAE-Präsidenten gesprochen noch sei er von diesem gewarnt worden. Netanjahu hat angekündigt, juristisch gegen den Haaretz-Bericht vorzugehen.

Die New York Times berichtet nun jedoch von weiteren Menschen, die die Warnung bestätigen. Eine Person, die mit bin Zayed gesprochen habe, und eine weitere, die über den Anruf informiert worden sei, haben demnach erklärt, bin Zayed habe Netanjahu über einen großen Angriff informiert, den die Hamas erwäge. Allerdings habe einer der beiden gesagt, es sei nicht klar gewesen, ob es um Raketenangriffe oder um eine Invasion über die Grenze gehe. Monate nach dem Angriff, so die New York Times, soll bin Zayed den Anruf zudem im Gespräch mit dem damaligen CIA-Chef William Burns erwähnt haben.

Israel : Der Journalist, der Netanjahu in Bedrängnis bringt In einer neuen Recherche berichtet Shlomi Eldar, dass der israelische Premier Ende September 2023 vor einem Angriff der Hamas gewarnt worden sei – und nichts unternommen habe. Die Veröffentlichung könnte den Wahlkampf verändern. SZ Plus Von Kristiana Ludwig ...

Netanjahu habe die Warnung in einem Treffen mit seinen Sicherheitsbehörden am 1. Oktober 2023 laut Protokoll der Sitzung jedoch nicht erwähnt, schreibt die New York Times. Vielmehr soll Netanjahu sich gegen Vorschläge gewandt haben, Militäraktionen gegen Hamas-Anführer in Gaza zu erwägen. Jede israelische Aktion in Gaza könnte die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Saudi-Arabien gefährden, habe Netanjahu gesagt. Das Ziel müsse sein, dass es in Gaza ruhig bleibe. Weder das Außenministerium der VAE noch das Büro von Ministerpräsident Netanjahu hätten auf Anfragen reagiert, so die New York Times.

Die Aufarbeitung des Angriffs vom 7. Oktober 2023 spielt eine wichtige Rolle im Wahlkampf, Israel wählt Ende Oktober. Armee und Geheimdienst haben in Untersuchungsberichten bereits Versäumnisse eingeräumt.