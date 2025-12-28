Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist am Sonntag zu einem Besuch bei US-Präsident Donald Trump nach Florida aufgebrochen. Berichten zufolge soll es dabei um die Situation in Gaza, aber auch um mögliche neue militärische Eskalationen in Libanon und in Iran gehen. Netanjahu und Trump werden am Montagnachmittag miteinander sprechen. Der israelische Regierungschef plant im Anschluss einen längeren Aufenthalt in den USA. Es ist bereits das fünfte Treffen der beiden Staatschefs seit Trumps Amtsantritt im Januar.
Naher OstenWill Netanjahu Trump von einem neuen Krieg überzeugen?
Lesezeit: 3 Min.
Am Montag wird Israels Ministerpräsident in Florida den US-Präsidenten treffen. Es wird um die Zukunft des Gazastreifens gehen – aber auch um den Konflikt mit Iran.
Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv
