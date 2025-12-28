Zum Hauptinhalt springen

Naher OstenWill Netanjahu Trump von einem neuen Krieg überzeugen?

Lesezeit: 3 Min.

Netanjahus Reise in die USA findet zu Beginn eines Wahljahres statt, in dem der israelische Regierungschef innenpolitisch zunehmend unter Druck steht.
Netanjahus Reise in die USA findet zu Beginn eines Wahljahres statt, in dem der israelische Regierungschef innenpolitisch zunehmend unter Druck steht. (Foto: Ariel Schalit/AP)

Am Montag wird Israels Ministerpräsident in Florida den US-Präsidenten treffen. Es wird um die Zukunft des Gazastreifens gehen – aber auch um den Konflikt mit Iran.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist am Sonntag zu einem Besuch bei US-Präsident Donald Trump nach Florida aufgebrochen. Berichten zufolge soll es dabei um die Situation in Gaza, aber auch um mögliche neue militärische Eskalationen in Libanon und in Iran gehen. Netanjahu und Trump werden am Montagnachmittag miteinander sprechen. Der israelische Regierungschef plant im Anschluss einen längeren Aufenthalt in den USA. Es ist bereits das fünfte Treffen der beiden Staatschefs seit Trumps Amtsantritt im Januar.

Zur SZ-Startseite

Nahost
:Israels Regierung plant Todesstrafe für Terroristen

Einem Gesetzentwurf zufolge sollen Militärgerichte künftig mit einfacher Mehrheit eine Exekution anordnen können. Menschenrechtsorganisationen warnen, die Pläne verstießen gegen das Völkerrecht.

SZ PlusVon Kristiana Ludwig

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite