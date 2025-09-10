US-Präsident Trump erfuhr von der israelischen Attacke auf das befreundete Katar offenbar erst, als es schon zu spät war. Seine Beziehung zum israelischen Premier dürfte dies weiter belasten.

Von Boris Herrmann, New York

Er hat offenbar wieder so gut wie nichts gewusst, jedenfalls nicht rechtzeitig, so ähnlich wie damals im Juni bei Israels Überraschungsattacke gegen Iran. Auch in den jüngsten Angriff der israelischen Armee auf ein Treffen von Hamas-Funktionären in Katar wurde Donald Trump offenbar erst eingeweiht, als es schon zu spät war.