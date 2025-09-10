Zum Hauptinhalt springen

Trump und der NahostkonfliktDoppelt vorgeführt von Netanjahu

Lesezeit: 2 Min.

Donald Trump im Gespräch mit Reportern, am 9. September in der Nähe des Weißen Hauses.
Donald Trump im Gespräch mit Reportern, am 9. September in der Nähe des Weißen Hauses. (Foto: Alex Brandon/AP)

US-Präsident Trump erfuhr von der israelischen Attacke auf das befreundete Katar offenbar erst, als es schon zu spät war. Seine Beziehung zum israelischen Premier dürfte dies weiter belasten.

Von Boris Herrmann, New York

Er hat offenbar wieder so gut wie nichts gewusst, jedenfalls nicht rechtzeitig, so ähnlich wie damals im Juni bei Israels Überraschungsattacke gegen Iran. Auch in den jüngsten Angriff der israelischen Armee auf ein Treffen von Hamas-Funktionären in Katar wurde Donald Trump offenbar erst eingeweiht, als es schon zu spät war.

Zur SZ-Startseite

MeinungIsraels Angriff in Katar
:Deutlicher kann man nicht demonstrieren, dass man keine friedliche Lösung möchte

SZ PlusKommentar von Bernd Dörries
Portrait undefined Bernd Dörries

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite