Der israelische Premierminister will eine "starke" Reaktion auf die Anschläge in Jerusalem zeigen.

Die Antwort auf die Terroranschläge in Jerusalem werde schnell und präzise ausfallen, sagt der israelische Premierminister. Am Samstagabend versucht in Jericho ein Palästinenser weitere Menschen zu töten.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu will nach den beiden Anschlägen in Jerusalem eine "starke" Reaktion zeigen. Sie werde schnell und präzise ausfallen, sagte Netanjahu am Samstagabend vor einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitskabinetts. Man habe bereits viele Menschen festgenommen, die den Terrorismus unterstützten. Im Sicherheitskabinett werde auch darüber diskutiert, Waffengesetze für israelische Bürger weiter zu lockern. Am Wochenende hätten bewaffnete Zivilisten Leben gerettet, sagte Netanjahu.

Eine mögliche Reaktion auf die Anschläge könnte die Angehörigen der Terroristen treffen. Wie die Jerusalem Post schreibt, diskutiert das Sicherheitskabinett darüber, Familienmitglieder auszuweisen, wenn sie keine Aufenthaltserlaubnis in Israel haben. Netanjahu sagte, das Kabinett werde auch versuchen, den Familien der Terroristen die Sozialversicherungsleistungen zu kürzen. "Wir streben keine Eskalation an, aber wir sind auf jedes Szenario vorbereitet."

In den letzten Tagen ist die Angst vor weiterer Gewalt im Nahen Osten immer mehr gestiegen. Nachdem bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten neun Palästinenser getötet und 20 weitere verletzt wurden, gab es in Jerusalem zwei Anschläge auf Zivilisten: Am Freitag tötete ein Mann vor einer Synagoge sieben Menschen und verletzte drei weitere. Am Samstagvormittag verletzte ein 13-jähriger Junge im Jerusalemer Stadtteil Silwan zwei Menschen schwer. In der Nähe der Stadt Jericho versuchte ein Mann am Samstagabend weitere Menschen zu töten, weil er aber offenbar ein Problem mit seiner Waffe hatte, gab es keine weiteren Opfer.

Als Reaktion auf die Anschläge alarmierte Israel seine Streitkräfte sowie die Polizei. Im besetzten Westjordanland und entlang der israelischen Sperranlage wurden die Einsatzkräfte verstärkt.

In Israel gibt es Proteste gegen Netanjahu - und auch gegen den Umgang mit den Palästinensern

Die beiden Anschläge innerhalb von 24 Stunden lösten international große Besorgnis aus. UN-Generalsekretär António Guterres rief zu "äußerster Zurückhaltung" auf. Weil das Attentat vom Freitag am Holocaust-Gedenktag stattfand, nannte er es "besonders verabscheuungswürdig." Der UN-Sicherheitsrat verurteilte das Attentat einstimmig. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es: "Mehr denn je bedarf es der Zusammenarbeit und des Dialogs zwischen Israel und den palästinensischen Behörden, um dem Terror den Boden zu entziehen." Die USA betonten derweil ihre Solidarität mit Israel, Präsident Joe Biden sagte dem Land "alle angemessenen Mittel der Unterstützung" zu.

Regierungen arabischer Länder verurteilten den Anschlag ebenso. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien und auch Saudi Arabien sprachen sich klar gegen Gewalt gegen Zivilisten aus. Im Gazastreifen und im Westjordanland hingegen gab es Freudenszenen nach den Anschlägen - Menschen feierten in den Straßen, zündeten Feuerwerk oder hupten mit ihren Autos. Die Hamas sprach bei den Anschlägen von einer Vergeltung für die neun getöteten Palästinenser bei den Auseinandersetzungen am Donnerstag.

Trotz der jüngsten Anschläge gingen am Samstag erneut Zehntausende Menschen auf die Straße. Sie gedachten der Opfer der Taten in Jerusalem und zündeten Kerzen an, protestierten aber auch gegen die Regierung Netanjahus. Wie Medien berichten, gingen die Menschen in Tel Aviv und anderen Städten auf die Straßen und äußerten dort ihren Unmut gegen die umstrittene Änderung des Rechtssystems. Einige Demonstranten kritisierten aber auch den Umgang des Landes mit den Palästinensern. "Mit Besatzung gibt es keine Demokratie", war etwa auf einem Schild zu lesen.