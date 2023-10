In den israelischen Medien und in sozialen Netzwerken muss sich Netanjahu schwere Vorwürfe gefallen lassen. Dieses am Sonntag von der Regierung veröffentlichte Foto zeigt ihn zusammen mit Verteidigungsminister Joaw Gallant im Hauptquartier der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte.

(Foto: Amos Ben-Gershom/Government Press Office/dpa)