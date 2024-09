Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat selten an Theatralik gespart bei seinen Auftritten vor der UN-Generalversammlung in New York. Einmal hatte er ein Plakat dabei mit einer Bombe wie aus einem Comic, um den beängstigenden Fortschritt des iranischen Atomprogramms zu demonstrieren. Vergangenes Jahr hielt er eine Karte des „neuen Nahen Ostens“ hoch und zeichnete mit einem roten Marker den „Korridor des Friedens und des Wohlstands“ ein, der Asien über den Nahen Osten mit Europa verbinden werde.

Davon ist keine Rede mehr. Der Krieg ist zurück in der Region nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vor nun bald einem Jahr. Im Gazastreifen ist kein Geiseldeal in Sicht und keine Waffenruhe. An der Blue Line, der Demarkationslinie zwischen Israel und Libanon, ist die Lage bis an den Rand eines umfassenden Krieges eskaliert.

Es gab die Idee einer Feuerpause – doch seine Minister waren dagegen

Die von Iran unterstützte und gesteuerte radikalislamische Schiitenmiliz Hisbollah beschießt den Norden Israels seit dem 8. Oktober jeden Tag, mehr als 60 000 Israelis können nicht zurück in ihre Häuser im evakuierten Grenzgebiet. Das zu ändern, hat Netanjahu jüngst zum Kriegsziel erklärt. Seither fliegt die Armee massive Luftangriffe auf Ziele der Hisbollah im Süden Libanons, aber auch in Beirut. Die Bilanz der Offensive bislang: 700 Tote.

Mit einer gemeinsamen Initiative für eine dreiwöchige Feuerpause versuchen US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron den ganz großen Knall noch zu verhindern. Doch Netanjahus Außenminister Israel Katz wies dies umgehend zurück – sehr zur Irritation des Weißen Hauses. Man hätte den Vorstoß nicht gemacht, wenn „wir nicht davon ausgegangen wären, dass Israel an Bord ist“, sagte am Donnerstagabend John Kirby, Bidens Sprecher in Sicherheitsfragen.

Israelische Medien berichten, Netanjahu selbst habe eingewilligt. Sobald allerdings die Initiative bekanntgegeben wurde, Netanjahu saß da im Flugzeug nach New York, gab es Drohungen der rechtsextremen Minister im Kabinett, die Koalition zu beenden – und damit auch Netanjahus Amtszeit.

In New York schickte der Premier den Minister für strategischen Angelegenheit vor, Ron Dermer, der sich noch Donnerstagabend mit US-Außenminister Antony Blinken traf. Israel teile das Anliegen der amerikanischen Initiative, hieß es danach aus Netanjahus Büro – aber offenkundig bleibt ein Disput darüber, was am ehesten Erfolg verspricht für die Rückkehr der Vertriebenen in den Norden Israels. Umso größer war die Spannung, was Netanjahu am Freitag bei den UN sagen würde.

Es gebe „keinen Ort in Iran, den Israels Arm nicht erreichen kann“

Er habe nicht vorgehabt, in diesem Jahr hierher zu kommen, hebt Netanjahu an. „Mein Land ist im Krieg.“ Aber angesichts der „Lügen und Verleumdungen gegen mein Land, habe ich mich entschieden hierher zu kommen und die Fakten richtigzustellen“, ruft er. Die Wahrheit sei, dass Israel Frieden wolle. Israel habe Frieden geschlossen und werde das wieder tun, aber es müsse sich gegen seine Feinde verteidigen, gegen grausame Mörder.

Er spricht vom „Fluch der iranischen Aggression“, die durch den Angriff der Hamas die Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien zu sabotieren versucht habe. Er zeigt wieder die Karte vom „neuen Nahen Osten“ und eine zweite mit dem „Fluch Irans“, Iran, Irak, Syrien, Libanon und Jemen schwarz eingefärbt. Der Fluch habe mit dem 7. Oktober begonnen, aber Israel müsse sich an sechs weiteren Fronten verteidigen, die von Iran organisiert werden, sagt Netanjahu – als sechste nennt er das Westjordanland. Seine „Botschaft für die Tyrannen in Teheran“: „Wenn ihr uns angreift, greifen wir euch an!“ Es gebe „keinen Ort in Iran, den Israels langer Arm nicht erreichen kann“, und das gelte für den ganze Nahen Osten.

Netanjahu hat Familien der von der Hamas entführten Geiseln mitgebracht. Ihre Angehörigen nach Hause zu bringen, sei das Ziel. Wenn die Hams sie nicht freilasse, werde Israel kämpfen, „bis wir den Sieg erringen, den totalen Sieg“, bekräftigt Netanjahu. „Dafür gibt es keinen Ersatz.“ Auch könne Israel nicht die „Terrorarmee“ der Hisbollah an seiner Nordgrenze dulden. Nach einem Einlenken hören sich Netanjahus Worte nicht an. Sondern nach einer Bekräftigung seiner Strategie.

Die Generalversammlung war in den Tagen zuvor zu einem Tribunal gegen Israel geraten. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warb zwar dafür, sich dem „Dilemma zu stellen, dass, die Werte der UN-Charta sich manchmal scheinbar widersprechen“ – das Selbstverteidigungsrecht Israels etwa und die Verantwortung für den Schutz von Zivilisten, vor allem wenn diese von Terroristen als menschliche Schutzschilde missbraucht würden. Doch in vielen anderen Reden sah sich Israel Vorwürfen des Völkermords gegenüber, der Klage, dass die Kriegsführung im Gazastreifen straflose bleibe, obwohl Israel dort Kriegsverbrechen verübe.

Das wollte Netanjahu nicht unwidersprochen lassen. Vor 40 Jahren habe er als Botschafter Israels die erste Rede vor den UN gehalten, damals gegen die Forderung, sein Land aus der Generalversammlung auszuschließen. Nicht habe sich seither geändert bei den UN, damals wie heute sie die Generalversammlung ein „Sumpf des Antisemitismus“.