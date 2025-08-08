Nahost Netanjahu kämpft an allen Fronten 8. August 2025, 4:54 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Es ist unklar, ob sich mit den Härten einer Besetzung des gesamten Gazastreifens der Rückhalt der Hamas nicht sogar wieder verstärken würde. (Foto: JACK GUEZ/AFP)

Israels Premier will den ganzen Gazastreifen besetzen. Aber Warnungen vor der Ausweitung des Kriegs kommen nicht nur aus dem Ausland: Selbst eigene Generäle sind dagegen. Der Armeechef soll gar mit seinem Rücktritt drohen.

Von Tomas Avenarius, Berlin

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback