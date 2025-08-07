Israels Premierminister Benjamin Netanjahu will nun den gesamten Gazastreifen besetzen. Angeblich will er so der Hamas militärisch und politisch das Genick brechen und gleichzeitig die letzten noch lebenden Geiseln der Terrorgruppe befreien. Am Donnerstagabend sollte sich entscheiden, ob der Premier sich durchsetzt und es zu dieser erneuten Ausweitung des Kriegs kommt. Da tagt das Sicherheitskabinett.
NahostNetanjahu kämpft an allen Fronten
Israels Premier will den ganzen Gazastreifen besetzen. Aber Warnungen vor der Ausweitung des Kriegs kommen nicht nur aus dem Ausland: Selbst eigene Generäle sind dagegen. Der Oberkommandierende soll gar mit seinem Rücktritt drohen.
Von Tomas Avenarius, Berlin
