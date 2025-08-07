Nahost Netanjahu kämpft an allen Fronten 7. August 2025, 16:12 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Truppen und Material seien erschöpft und technisch abgenutzt, lässt die Armeeführung wissen: israelische Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen. (Foto: Amir Levy/Getty Images)

Israels Premier will den ganzen Gazastreifen besetzen. Aber Warnungen vor der Ausweitung des Kriegs kommen nicht nur aus dem Ausland: Selbst eigene Generäle sind dagegen. Der Oberkommandierende soll gar mit seinem Rücktritt drohen.

Von Tomas Avenarius, Berlin

