NahostNetanjahu kämpft an allen Fronten

Truppen und Material seien erschöpft und technisch abgenutzt, lässt die Armeeführung wissen: israelische Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen.
Truppen und Material seien erschöpft und technisch abgenutzt, lässt die Armeeführung wissen: israelische Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen.

Israels Premier will den ganzen Gazastreifen besetzen. Aber Warnungen vor der Ausweitung des Kriegs kommen nicht nur aus dem Ausland: Selbst eigene Generäle sind dagegen. Der Oberkommandierende soll gar mit seinem Rücktritt drohen.

Von Tomas Avenarius, Berlin

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu will nun den gesamten Gazastreifen besetzen. Angeblich will er so der Hamas militärisch und politisch das Genick brechen und gleichzeitig die letzten noch lebenden Geiseln der Terrorgruppe befreien. Am Donnerstagabend sollte sich entscheiden, ob der Premier sich durchsetzt und es zu dieser erneuten Ausweitung des Kriegs kommt. Da tagt das Sicherheitskabinett.

