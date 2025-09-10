Die Generäle in Nepal haben angesichts der eskalierten Jugendproteste im Land eine nationale Ausgangssperre verhängt. Die Armee begründete den Schritt damit, dass sie Plünderungen und Brandanschläge und den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung verhindern müsse, wie die Himalayan Times in Kathmandu schrieb.
SüdasienNepals Armee fährt auf, um den Aufstand der Jugend zu ersticken
Der Himalajastaat versinkt im Chaos, seitdem Massenproteste gegen die Regierung eskalieren. Was verzogene Kinder der Reichen und ihre Auftritte auf Social Media mit den tödlichen Unruhen zu tun haben.
Von Arne Perras
