In Nepal ist der frühere kommunistische Rebellenführer, Pushpa Kamal Dahal, zum neuen Premierminister ernannt worden. Dies teilte das Büro von Präsidentin Bidhya Devi Bhandari am Sonntag mit. Dahal soll seinen Amtseid voraussichtlich Anfang der Woche ablegen. Damit wird der 68-Jährige, der auch unter dem Namen Prachanda ("ungestüm") bekannt ist, zum dritten Mal Premierminister des Landes. Er war Anführer im nepalesischen Bürgerkrieg (1996-2006). Nepal gehört laut Vereinten Nationen zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf etwa lag Daten der Weltbank zufolge im vergangenen Jahr lediglich bei gut 1200 US-Dollar.