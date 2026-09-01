Zum Hauptinhalt springen

Folgen der SturzflutNepal will um Entschädigung kämpfen

Lesezeit: 4 Min.

Soldaten der nepalesischen Armee kehren am 31. August 2026 von der Suche nach Vermissten entlang des Narayani Flusses zurück.
Soldaten der nepalesischen Armee kehren am 31. August 2026 von der Suche nach Vermissten entlang des Narayani Flusses zurück.
Navesh Chitrakar/Reuters

Das Land sieht die Flut als direkte Folge des Klimawandels und könnte mit einer Schadenersatzklage vor dem Internationalen Gerichtshof Erfolg haben. In China und Nepal drohen den Menschen Versorgungsengpässe.

Von Thomas Hahn, Lea Sahay und Wolfgang Janisch, Delhi, Karlsruhe, Peking

SZ bei Google bevorzugen

Nepals Regierung ändert ihren Ton bei der Aufarbeitung der Sturzflut vom 26. August. Statt nur um Hilfe bei Rettungsarbeiten und Wiederaufbau zu bitten, will das Land jetzt Entschädigungen fordern. Der Grund: Kathmandu deutet die Flut als Folge des Klimawandels, den vor allem die großen Industrienationen verursachen. „Nepals Treibhausgas-Emissionen kann man praktisch vernachlässigen“, sagte Außenminister Shisir Khanal im Fernsehsender Kantipur TV.

Zur SZ-Startseite

Sturzflut im Himalaja
:Chinas Macht und Nepals Ohnmacht

Während sich viele Nepalesen schon fragen, wer sie vor der nächsten Katastrophe schützen kann, fürchtet China jedes Bild der Schwäche, gerade in Tibet. Szenen aus einer Region, in der nicht nur die Berge fragil sind.

SZ PlusVon Thomas Hahn und Lea Sahay

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite