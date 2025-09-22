Gut möglich, dass Sushila Karki mit einer späten Karriere dieser Art nicht gerechnet hat. Die 73-jährige Juristin aus Nepal ist Mitte September ins Amt der Premierministerin katapultiert worden. Und das hat vor allem damit zu tun, dass eine ganze Generation im Himalaja-Staat hohe Erwartungen in sie setzt: Nepals Jugend hat gerade den Aufstand geprobt, weil sie Korruption und Nepotismus satthat; weil sie soziale Gerechtigkeit einfordert in einem Land, dessen Demokratie noch jung und labil ist und in dem der Reichtum sehr ungleich verteilt ist.
NepalPlötzlich Premierministerin
Sushila Karki ist nun Interims-Regierungschefin des Himalaja-Staats. Trotz ihrer 73 Jahre verkörpert sie die Hoffnungen der aufgebrachten Jugend.
Von Arne Perras
