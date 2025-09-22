Sushila Karki ist nun Interims-Regierungschefin des Himalaja-Staats. Trotz ihrer 73 Jahre verkörpert sie die Hoffnungen der aufgebrachten Jugend.

Von Arne Perras

Gut möglich, dass Sushila Karki mit einer späten Karriere dieser Art nicht gerechnet hat. Die 73-jährige Juristin aus Nepal ist Mitte September ins Amt der Premierministerin katapultiert worden. Und das hat vor allem damit zu tun, dass eine ganze Generation im Himalaja-Staat hohe Erwartungen in sie setzt: Nepals Jugend hat gerade den Aufstand geprobt, weil sie Korruption und Nepotismus satthat; weil sie soziale Gerechtigkeit einfordert in einem Land, dessen Demokratie noch jung und labil ist und in dem der Reichtum sehr ungleich verteilt ist.