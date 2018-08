29. August 2018, 14:49 Uhr Neonazi-Krawalle FDP streitet über Position zu Chemnitz

Die FDP-Parteigranden Kubicki und Beer geben Kanzlerin Merkel eine Mitschuld an den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz und verweisen auf ihren Satz 'Wir schaffen das".

Dafür ernten sie heftigen Widerspruch von anderen FDP-Vorstandsmitgliedern.

Massive Kritik kommt auch aus der CDU. Ein Bundesabgeordneter spricht von einer "unglaublichen Entgleisung der früher stolzen Rechtsstaatspartei".

Von Oliver Das Gupta

Die Ausschreitungen von Neonazis und Hooligans in Chemnitz haben zu Verwerfungen innerhalb der FDP geführt. Zunächst behauptete Vizeparteichef Wolfgang Kubicki, die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel trage mit ihrer Flüchtlingspolitik eine Mitschuld an den Vorgängen in der sächsischen Stadt. "Die Wurzeln für die Ausschreitungen liegen im 'Wir-schaffen-das' von Kanzlerin Angela Merkel", sagte er am Dienstag dem Redaktionsnetzwerkes Deutschland.

Zuspruch bekam Kubicki für seine These am Mittwoch von seiner Parteifreundin Nicola Beer. "Wo er Recht hat, hat er Recht", schrieb die FDP-Generalsekretärin auf Twitter.

Diese Aussagen der beiden Parteigranden lösten heftigen Widerspruch innerhalb der Liberalen aus.

Nein, es ist nicht Merkels Schuld! Die Schuld an den grausamen Vorfällen in #Chemnitz tragen einzig und alleine die Täter und der wütende, braune Mob. Es ist die „Merkel ist schuld“-Logik die spaltet anstatt zu einen und einen Keil in unsere Gesellschaft treibt! — Alexander Hahn (@HAHNmeint) 29. August 2018

"Nein, es ist nicht Merkels Schuld!", schrieb Bundesvorstandsmitglied Alexander Hahn mit Blick auf die gewalttätigen Ausschreitungen, zu denen es kam, nachdem in der Stadt mutmaßlich ein Syrer und ein Iraker einen Mann erstochen hatten. Schuld trügen an den Vorfällen in Chemnitz einzig und alleine die Täter und der wütende, braune Mob, so Hahn weiter. "Es ist die 'Merkel-ist-schuld'-Logik, die spaltet anstatt zu einen und einen Keil in unsere Gesellschaft treibt."

#Chemnitz geht an die Substanz unserer Demokratie. Wir brauchen jetzt mehr Gemeinsamkeit aller Demokraten. #Merkel bashing ist kontraproduktiv. — S.L.-Schnarrenberger (@sls_fdp) 29. August 2018

Vogel, Kuhle und Dallheimer sitzen ebenso im Bundesvorstand, der erweiterten Parteispitze der Freidemokraten. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat sich zunächst noch nicht zu den Aussagen Kubickis und Beers geäußert.

Massive Kritik an den Aussagen von Kubicki und Beer kam auch von anderen Parteien.