Von Alexandra Föderl-Schmid

Sogar in Neuseeland, in den USA und in Großbritannien haben Medien die Meldung aufgegriffen, dass die SPÖ nicht einmal eine Mitgliederbefragung hinkriegt. Das war eine internationale Blamage, genauso wie die Aussagen vom nun doch gewählten SPÖ-Chef Andreas Babler über die EU, die für ihn das "aggressivste außenpolitische militärische Bündnis, das es je gegeben hat" ist. Wer das Amt des Kanzlerkandidaten anstrebt, sollte nicht der Versuchung des Populismus unterliegen und über die Gabe differenzierter Kritik verfügen.