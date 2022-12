Razzia im Eiscafé: Polizisten in einem Lokal in Duisburg 2018, das im Verdacht stand, Geldwäsche für 'Ndrangheta zu betreiben.

Von Stefan Ulrich

Die kalabrische Mafia, 'Ndrangheta genannt, gilt als mächtigste Verbrecherorganisation Europas mit Niederlassungen auf allen Kontinenten der Erde. Ihre Geschäftsfelder reichen vom Kokainhandel über Wucher bis zur Bauspekulation, ihr Jahresumsatz wird auf mehr als 50 Milliarden Euro beziffert, konservativ geschätzt. Italienische Ermittler warnen, die Clans seien dabei, die legale Wirtschaft und sogar die Politik in Deutschland und anderen Industrieländern zu unterwandern. Zugleich umweht die 'Ndrangheta etwas Archaisches, Geheimnisvolles. Ihr Kraftzentrum liegt an der Spitze des italienischen Stiefels, in einer der ärmsten Regionen Europas. Hier vollzieht sie ihre Aufnahmeriten mit Blut, Feuer und Heiligenbildchen. Hier residieren ihre mächtigsten Familien in tristen Dörfern wie San Luca oder Platì.

Dieser Spagat zwischen global-krimineller Finanz- und Wirtschaftsholding und quasireligiöser lokaler Blutsbruderschaft ist verwirrend und faszinierend zugleich. Umso erstaunlicher ist es, dass es auf Deutsch kaum Bücher dazu gibt. Doch es gehört zu den Erfolgsgeheimnissen der 'Ndrangheta, sich unterhalb des Radars der öffentlichen Aufmerksamkeit zu bewegen.

Die niederländische Journalistin Sanne de Boer versucht, Licht in dieses schwarze Loch zu lenken. Geschickt, geradezu süffig, steigt sie mit ihrer persönlichen Geschichte in das komplexe Thema ein. Für wenig Geld kauft sich die junge Frau 2006 ein baufälliges Haus in einem kalabrischen Dorf. "Ich war mir keiner 'Ndrangheta bewusst und gab mich dem Duft selbstgepflückter Orangen, der Wärme von Holzöfen und dem Ausblick auf tiefgrüne Berge und knallblaues Meer hin", schreibt sie. Bald darauf werden im fernen Duisburg sechs Menschen vor einem italienischen Restaurant ermordet. Die Spur der Täter führt nach Kalabrien, zur 'Ndrangheta. Und Sanne de Boer beginnt, sich für das Phänomen zu interessieren.

"Wie ein Volksstamm mit eigener Religion"

Natürlich stößt sie in ihrem Ort auf Abwiegeln oder Schweigen. Dann steht eines Nachts das Auto einer Nachbarin in Flammen. Ein mutmaßlicher Boss aus dem Dorf wird festgenommen. Und die niederländische Journalistin wühlt sich in die Recherchen über die 'Ndrangheta hinein, "die mich immer mehr faszinierte".

Herausgekommen ist ein Buch, das einen gut lesbaren, streckenweise spannend erzählten Einblick in die Welt der kalabrischen Mafia gibt. De Boer erzählt das Leben mächtiger Bosse wie Mommo Piromalli, von tragischen 'Ndrangheta-Aussteigerinnen wie Maria Concetta Cacciola und von dem todesmutigen Unternehmer Gaetano Saffioti. Sie spricht mit Staatsanwältinnen in Kalabrien, mit dem Priester des von der 'Ndrangheta hoch geschätzten Heiligtums von Polsi und dem Kronzeugen Luigi Bonaventura. Und sie vermittelt dabei, wie Menschen in die Mafia hineingezogen werden. "Die 'Ndrangheta ist wie ein Volksstamm mit einer eigenen Religion und einem eigenen Lebensstil", sagt Bonaventura. "Als Kind wird man dementsprechend erzogen und indoktriniert."

Detailansicht öffnen Großprozess: Gerichtssaal in Lamezia Terme, wo 2021 die Verhandlung gegen Mitglieder der 'Ndrangheta starten sollte. (Foto: Gianluca Chininea/AFP)

De Boer widersteht dabei der Gefahr, Kalabrien als düstere Räuberhöhle zu karikieren. Jeder, der die Region kennt, wird der Autorin beipflichten, wenn sie die außergewöhnliche Gastfreundschaft der Menschen dort beschreibt. Auch erklärt sie nachvollziehbar, wie ein ungenügend sorgender Staat die Bürger des Mezzogiorno bisweilen geradezu in die Arme der Verbrechersyndikate treibt. Sei es, um einen Platz im Krankenhaus für den Vater, einen Job für die Tochter oder einen raschen Kredit für das eigene Geschäft zu bekommen.

Mehr als eine düstere Räuberhöhle

Bei aller Anschaulichkeit und Reflexion wirkt de Boers Buch jedoch streckenweise unstrukturiert und fragmentarisch. Die persönliche Sicht, die das erste Drittel dominiert, fällt später immer mehr weg. Einige Kapitel mit Reportagen oder Recherchegesprächen stehen zu unvermittelt nebeneinander. Und manche Geschichte passt nicht recht in ein Buch über die 'Ndrangheta, etwa die über den sizilianischen Anti-Cosa-Nostra-Kämpfer Peppino Impastato oder über die Flüchtlingsaufnahme in dem Ort Riace. Da wäre mehr Konzentration und Vertiefung ergiebiger gewesen.

Trotz dieser Schwächen erfährt der Leser viel über die 'Ndrangheta. Er liest über den komplizierten Aufbau dieser Mafia mit ihren Familien, Führungsebenen und ihrer Vernetzung mit der Welt der Wirtschaft, der Politik und der Verwaltung. Zugleich wird deutlich, wie stark die 'Ndrangheta-Gruppen in aller Welt an die alten Familien in ihren kalabrischen Dörfern gebunden sind.

Detailansicht öffnen Der Mord von Duisburg: Blumen liegen im Jahr 2006 vor dem Lokal "Da Bruno" in Duisburg. Fünf der sechs Opfer des Mafia-Anschlags stammen aus San Luca in Kalabrien. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Zentrales Anliegen de Boers ist es aufzurütteln. Sie beschreibt, wie die Verbrecherorganisation seit den Morden von Duisburg eine Strategie der Stille verfolgt, um Öffentlichkeit und Strafverfolger einzulullen. Für die 'Ndrangheta wäre es bequem, als exotisch-folkloristisches Phänomen des Südens zu erscheinen. Dabei wäscht sie ihre Milliardenprofite aus dem Kokainhandel mit Südamerika, den sie dominiert, seit Jahren in nordeuropäischen Ländern. Sie investiert in Restaurants und Hotels, macht mit Krediten Betriebe von sich abhängig und übernimmt viele Firmen. Zugleich knüpft sie Kontakte mit Politikern und Behördenmitarbeitern, um öffentliche Ausschreibungen zu manipulieren und an Aufträge zu kommen. Immer mehr stellt sich die 'Ndrangheta nicht gegen Staat und Gesellschaft, sondern in sie hinein. "Die Mafia wuchert wie ein Krebsgeschwür innerhalb eines Körpers", zitiert die Autorin den italienischen Staatsanwalt Antonio De Bernardo. Sie "wächst und gedeiht, eben weil sie Teil der Gesellschaft ist".

Kokain-Umschlagsplatz Hamburg

Italienische Ermittler werfen ihren deutschen Kollegen und der deutschen Politik seit Jahrzehnten vor, blauäugig mit der 'Ndrangheta umzugehen. Zu strenge Regeln zur Beweislast, zum Datenschutz oder eine fehlende Obergrenze für Bargeldgeschäfte erschwerten den Kampf gegen die Mafia. In Italien sei es leichter, illegal erworbene Vermögen einzuziehen und Verbrecher wegen Mitgliedschaft in der Mafia zu belangen. De Boer unterstützt diese Vorwürfe und beklagt, "dass außerhalb Italiens Deutschland das wichtigste europäische Land für die 'Ndrangheta ist".

Detailansicht öffnen Sanne de Boer: 'Ndrangheta. Wie die mächtigste Mafia Europas unser Leben bestimmt. Aufbau Verlag, Berlin 2022. 350 Seiten, 25 Euro. (Foto: Aufbau)

Das dürfte zutreffend sein. Nicht diskutiert wird aber, dass Beschränkungen der Strafverfolgung nicht nur auf fehlendem Gefahrenbewusstsein beruhen. In Deutschland wird - auch eingedenk der Erfahrungen im Dritten Reich - die Unschuldsvermutung, der Datenschutz oder das Ermittlungsgeheimnis stark gewichtet. Das macht das Vorgehen gegen die 'Ndrangheta bisweilen mühsamer als in Italien. Doch der Zweck heiligt gerade auch in der Strafverfolgung nicht alle Mittel.

Bessere Zusammenarbeit der Justizbehörden

Zudem scheint die deutsche Justiz das Problem 'Ndrangheta jedenfalls heute ernst zu nehmen. Das spiegelt sich in Stellungnahmen aus Italien wider. So schreibt die zentrale Antimafia-Behörde Direzione Investigativa Antimafia (DIA) in Rom in ihrem aktuellen Bericht an das Parlament, die Polizeibehörden beider Länder arbeiteten eng zusammen und tauschten Informationen über die Mafia rasch aus. So seien große Mengen Drogen und Geld beschlagnahmt worden. Wie nötig diese Zusammenarbeit ist, beschreibt der DIA-Report ebenso: "Wegen seiner zentralen Lage ist Deutschland ein wichtiges Drehkreuz für den Drogenhandel mit Südamerika geworden." Vor allem der Hamburger Hafen spiele eine große Rolle. Zudem drängen Clans aus San Luca stark in die deutsche Wirtschaft hinein.

Auch Sanne de Boers Buch vermittelt, dass sich eine global operierende Mafia nur durch internationale Zusammenarbeit eindämmen lässt. Und dass Deutsche oder Niederländer der 'Ndrangheta nicht den Gefallen tun dürfen, sie zu übersehen.