Kritik an Kirchenrichter

Ein Kirchenrichter des Erzbistums Köln hat mit einem Goebbels-Vergleich Empörung ausgelöst. Nach Protesten distanzierte sich der Priester von seiner Äußerung. "In einem Facebook Eintrag habe ich ,Domradio' als ,Propagandaorgan' bezeichnet, das eine Propaganda betreibe und geschrieben: ,Goebbels läßt grüßen'", räumte er in einem weiteren Facebook-Eintrag ein. "Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich damit einen völlig unangemessenen Vergleich vorgenommen habe, der in keiner Weise auf die journalistische Arbeit von Domradio zutrifft." Es ging um einen Beitrag zu den Finanzen der Kölner Hochschule für Katholische Theologie. Auf die Frage, ob der als konservativ bekannte Priester trotz seines Kommentars Kirchenrichter bleibe, antwortete eine Sprecherin des Erzbistums, sie könne derzeit lediglich antworten, dass Gespräche mit dem Priester stattgefunden hätten.