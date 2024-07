Deutsche Terrorherrschaft in Polen:„Brutales Vorgehen, größte Härte“

Deutsche Terrorherrschaft in Polen

Was die NS-Besatzer zwischen 1939 und 1945 in Polen angerichtet haben und warum es noch immer Streit über Reparationen gibt. Ein Überblick.

Von Robert Probst, München

Der deutsch-polnische Aktionsplan vom 1. Juli fasst es in sehr nüchterne Worte: „Der Zweite Weltkrieg und die Untaten und Verbrechen, die die deutschen Aggressoren in der NS-Zeit an Polinnen und Polen begangen haben, sind im historischen Gedächtnis noch ausgesprochen präsent. Für viele Polinnen und Polen zählen diese Erinnerungen zur kollektiven Identität.“