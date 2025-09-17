Der verstorbene russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Witwe vergiftet worden. Dies hätten ausländische Labortests ergeben, sagte Julia Nawalnaja in einem am Mittwoch auf der Plattform X veröffentlichten Video. Biologisches Material ihres Mannes sei 2024 aus Russland geschmuggelt und von zwei Laboren in unterschiedlichen Ländern untersucht worden. „Diese Labore kamen zu demselben Schluss: Alexej wurde getötet. Genauer gesagt, er wurde vergiftet“, erklärte Nawalnaja. Sie forderte die Labore auf, ihre Ergebnisse über die „unbequeme Wahrheit“ zu veröffentlichen. Welches Gift gefunden worden sei, sagte sie nicht.

In dem Video sagt Nawalnaja, sie und ihr Team hätten Beweise gesammelt, die die letzten Stunden von Nawalny rekonstruierten – und auch seinen Todeskampf nachzeichnen könnten. Demnach solle Nawalny an seinem Todestag über Unwohlsein geklagt haben. Das Gefängnispersonal habe ihn jedoch nicht auf die Krankenstation gebracht, selbst dann, als sich Nawanly übergeben habe. In dem Video teilt Nawalnaja auch Bilder, die Nawalnys Zelle nach dessen Tod zeigen soll. Er soll dem Gefängnispersonal zufolge Krämpfe gehabt haben, dennoch soll erst 40 Minuten später ein Rettungsteam gerufen worden sein, so Nawalnaja. Zu diesem Zeitpunkt soll Nawalny bereits bewusstlos gewesen sein. Die eintreffenden Rettungskräfte stellten demnach dann seinen Tod fest.

Nawalny war am 16. Februar 2024 im Alter von 47 Jahren plötzlich in einem russischen Straflager am Polarkreis gestorben. Er galt als bekanntestes Gesicht der russischen Opposition. Julia Nawalnaja hat dem Kreml wiederholt vorgeworfen, für den Tod ihres Mannes verantwortlich zu sein, was die Regierung in Moskau als „Unsinn“ zurückweist. Russische Ermittler hatten erklärt, Nawalny sei an einer „Kombination von Krankheiten“ gestorben. US-Geheimdienste sind Berichten der Nachrichtenagentur AP und des Wall Street Journal zufolge zu dem Schluss gekommen, dass Präsident Wladimir Putin den Tod Nawalnys nicht befohlen habe.