Nawalny wurde am Dienstag aus der Charité entlassen.

In seinem ersten Interview nach Verlassen der Charité beschuldigt Alexej Nawalny den russischen Präsidenten. Von seinem Weg will er sich nicht abbringen lassen.

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hält den russischen Präsidenten Wladimir Putin für Drahtzieher seiner Vergiftung. "Ich behaupte, dass hinter der Tat Putin steht, und andere Versionen des Tathergangs habe ich nicht", zitiert der Spiegel Nawalny aus einem Interview, das am Donnerstag veröffentlicht werden soll.

Es ist das erste Interview Nawalnys, der vor wenigen Tagen aus der Berliner Charité entlassen wurde. Der Oppositionspolitiker kündigte demnach an, in seine Heimat zurückzukehren. "Meine Aufgabe ist jetzt, der Typ zu bleiben, der keine Angst hat. Und ich habe keine Angst!"

Nawalny war im August auf einem Flug zusammengebrochen. Zuerst wurde er im sibirischen Omsk und dann in der Charité in Berlin behandelt. Am Dienstag wurde er nach mehr als drei Wochen Behandlung aus der Klinik entlassen. Nawalny sagte dem Spiegel zur Wirkung des Gifts, dass man keine Schmerzen spüre, aber wisse, dass man sterbe.

Die Bundesregierung erklärte nach Tests, Nawalny sei mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Die Regierung in Moskau weist jede Verantwortung zurück. Das sollen auch Labors in Frankreich und Schweden bestätigt haben. Mit Spannung werden aktuell die Untersuchungsergebnisse der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) erwartet. Danach drohen Russland neue Sanktionen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die Nawalny auch in der Klinik besucht hatte, forderte Russland zur Aufklärung des Verbrechens auf. Moskau aber verlangt Beweise für eine Vergiftung und lehnt bis dahin Ermittlungen in dem Kriminalfall ab.