Zuvor hatten Ärzte im sibirischen Omsk noch mitgeteilt, der schwer erkrankte Oppositionelle sei nicht transportfähig. Nun wird er wohl per Spezialflug in die Berliner Charité gebracht.

Der schwer kranke russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny darf nach Deutschland ausgeflogen werden. Das teilten die behandelnden Ärzte im sibirischen Omsk nach Angaben der Agentur Interfax am Freitag mit. Auch Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch bestätigte das.

Unterstützer des bekannten russischen Regierungskritikers wollen ihn in Deutschland behandeln lassen, weil sie fürchten, dass Nawalny vergiftet wurde. Am Freitagmorgen war eine Spezialmaschine aus Nürnberg in der sibirischen Stadt Omsk gelandet, die Nawalny zur Behandlung in die Berliner Charité bringen sollte. Doch dann hatte die Polizei vor Ort plötzlich eine Verlegung abgelehnt.

Kurz darauf hatte auch der Chefarzt der Omsker Klinik erklärte, Nawalny dürfe auch auf Wunsch seiner Familie nicht verlegt werden. Der 44-Jährige sei derzeit nicht transportfähig. Die deutschen Ärzte, die mit dem Rettungsflug in die Stadt Omsk gekommen waren, stuften Nawalny aber als transportfähig ein, wie Nawalnys Sprecherin und der Filmproduzent Jaka Bizilj mitteilten, der den Flug der Spezialmaschine mit organisiert hat. Die Mediziner hätten den Oppositionellen zuvor untersucht.

Auch Julia Nawalnaja, die Frau des Oppositionsführers, hatte die Verlegung ihres Mannes gefordert und die Verzögerung kritisiert: "Wir glauben, dass die Verlegung deshalb verzögert wird, damit die Substanz, die in Alexejs Körper gefunden wurde, nicht mehr nachweißbar ist. Wir vertrauen dieser Klinik nicht und wir fordern, dass sie uns Alexej freigeben, um ihn in einer unabhängigen Klinik von Ärzten behandeln zu lassen, denen wir vertrauen", hatte sie in einer Stellungnahme erklärt.

Kritik an widersprüchlichen Untersuchungsergebnissen

Zuvor war es bereits zu heftiger Kritik an den widersprüchlichen Ergebnissen der Untersuchungen gekommen. "Vor einer Stunde wurde uns von einem tödlichen Gift erzählt, das für andere gefährlich ist, und jetzt, dass keine Giftstoffe gefunden wurden", hatte Nawalnys Sprecherin auf Twitter mitgeteilt und sich in einem weiteren Tweet an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewandt: "Wir fordern, dass den russischen Behörden untersagt wird, Nawalnys Transport zu einer medizinischen Einrichtung zu behindern. Eine Verzögerung des Transports kann zu irreparablen Schäden für Leben und Gesundheit führen."

Die Angaben zu den bisherigen Untersuchungen waren völlig widersprüchlich. So hatte Iwan Schdanow, der Direktor von Nawalnys Stiftung zur Bekämpfung der Korruption, berichtet: "Wir waren im Zimmer des Chefarztes, als ein Polizist in den Raum kam und sagte: 'diese Substanz haben wir gefunden'." Um welche Substanz es sich handle, hätten die Polizisten nicht verraten, angeblich um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Nur so viel habe man ihnen mitgeteilt, dass es sich um eine lebensgefährliche Substanz handle, sagte Schdanow: "Sie sagten, sie ist nicht nur für Alexej bedrohlich, sondern auch für die Menschen in seiner Nähe. Alle, die mit ihm zu tun haben, müssten Schutzkleidung tragen."

Am Freitag hatte Chefarzt Alexander Murachowski der Agentur Interfax zufolge dann überraschend erklärt, bei Nawalny sei eine Stoffwechselstörung diagnostiziert worden. Ursache sei ein niedriger Blutzucker-Wert. Allerdings seien an Kleidung und Fingern des Patienten auch Spuren von "industriellen chemischen Substanzen" gefunden worden.

Ein Vertreter der Omsker Klinik hatte darüber hinaus vor Journalisten erklärt, weder im Blut noch im Urin des Patienten seien Spuren eines Giftes gefunden worden. "Deshalb gehen wir davon aus, dass der Patient nicht vergiftet wurde". Die Diagnose stimme mit den Symptomen vollständig überein. Sie dürfe nicht öffentlich gemacht werden, sei aber Nawalnys Frau und seinem Bruder mitgeteilt worden.

In Berlin war die Begründung der russischen Ärzte für das Nein zu einer Verlegung Nawalnys auf Skepsis gestoßen. "Es ist zumindest sehr realistisch, dass es für die Verhinderung der Ausreise Nawalnys nicht nur medizinische Gründe gibt", hatte die Vorsitzende des Menschenrechts-Ausschusses des Bundestages, Gyde Jensen (FDP), der Süddeutschen Zeitung gesagt. Betrachte man den Modus Operandi, scheine "auch der Vorwurf, dass das Regime Putin hinter dem Giftanschlag steckt, keinesfalls aus der Luft gegriffen". Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte eine Behandlung in Deutschland angeboten.