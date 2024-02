Nach dem Tod von Alexej Nawalny im sibirischen Straflager haben die Mutter und die Anwälte nach Angaben der Sprecherin des Oppositionellen weiter keinen Zugang zur Leiche des 47-Jährigen. Am Montagmorgen seien Alexejs Mutter Ljudmila Nawalnaja und die Anwälte nicht in die Leichenhalle in der nordrussischen Stadt Salechard gelassen worden. "Auf die Frage, ob sich dort Alexejs Körper befindet, antworten die Mitarbeiter nicht", teilte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch auf der Plattform X mit .

Angehörige und das Team Nawalnys fordern den russischen Machtapparat seit Tagen zur Herausgabe der Leiche auf. Nach offiziellen russischen Behördenangaben war der Gegner von Kremlchef Wladimir Putin am Freitag im Straflager gestorben. Er soll während eines Hofgangs bei eisigen Temperaturen zusammengebrochen sein. Wiederbelebungsversuche waren nach Angaben des Strafvollzugs erfolglos. Zu den Todesumständen gibt es allerdings noch viele offene Fragen.

"Im Ermittlungskomitee wurde der Mutter und den Anwälten gesagt, dass die Untersuchung des Todes Nawalnys verlängert wurde. Wie lange sie noch dauert, ist nicht bekannt", teilte Jarmysch mit. "Die Gründe des Todes sind immer noch nicht festgestellt'." Nawalnys Team macht Putin für den Tod Nawalnys verantwortlich und wirft den Behörden Verzögerungstaktik vor.

Deutschland und andere EU-Staaten wollen nach Nawalnys Tod weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen. Genutzt werden solle dazu ein spezielles EU-Sanktionsinstrument zur Bestrafung von schweren Menschenrechtsverstößen, erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zum Auftakt eines EU-Außenministertreffens in Brüssel. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell plädierte dafür, das Sanktionsinstrument in "Nawalny-Menschenrechtssanktionsregime" umzubenennen.

Witwe von Nawalny zu EU-Außenministertreffen nach Brüssel eingeladen

Zu dem Treffen der EU-Außenminister ist auch die Witwe des russischen Oppositionsführers, Julia Nawalnaja, eingeladen. Sie hatte am Vorabend erstmals seit dem Tod ihres Mannes im sozialen Netzwerk Instagram einen Beitrag abgesetzt - ein Foto, auf dem Nawalny sie liebkoste, mit den Worten: "Ich liebe dich". Tausende Menschen sprachen in Kommentaren Julia Nawalnaja Mut zu und wünschten ihr Kraft. Am Montagmorgen hatte der Eintrag mehr als eine halbe Million Aufrufe.

Auch in Russland zeigten Menschen offen ihre Trauer - trotz dem russische Gerichte bereits mehr als 200 Strafen gegen Trauernde verhängt haben. Viele legten an offiziellen Denkmälern für die Opfer politischer Gewalt Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Allein in St. Petersburg ordneten die Gerichte der Millionenmetropole gegen 199 Menschen Arrest oder Geldstrafen an, auch in der russischen Hauptstadt Moskau gab es mehrere solcher administrativen Strafen.

Behörden versuchen weiter, die spontanen Gedenkstätten zu zerstören, Blumen wurden in Mülltüten gestopft und abtransportiert. Auch westliche Botschafter legten in Moskau gegenüber der Geheimdienstzentrale an der Lubjanka Blumen nieder und erinnerten an Nawalnys mutigen Widerstand gegen Putin. Der russische Präsident, der in einem Monat wiedergewählt werden will, hat sich bisher nicht zum Tod Nawalnys geäußert.