Hinter diesen Barrieren, rund 1900 Kilometer östlich von Moskau und nahe am Polarkreis, endete das Leben von Alexej Nawalny. Was hinter den Mauern der "Strafkolonie Nr. 3" genau geschah, soll aufgeklärt werden - aber vermutlich nicht allzu schnell.

Von Frank Nienhuysen

Irgendwas kam dem Häftling seltsam vor. Zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr am Abend werden in der Strafkolonie Nr. 3 am Polarkreis üblicherweise die Gefangenen überprüft. Es passiere schon mal, dass alles etwas schneller abläuft, wenn am nächsten Tag Feiertag sei. Diesmal aber stand kein Feiertag an. Es war Donnerstagabend, der mutmaßlich letzte Abend im Leben von Alexej Nawalny, und ein Mitgefangener, mit dem die russische Zeitung Nowaja Gaseta. Europa Kontakt hat, berichtete ihr anonym von einigen Merkwürdigkeiten in diesen Stunden.