Von Mike Szymanski, Berlin

Im Fall des vergifteten russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny warnt der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans vor einem "Wettbewerb der Sanktions-Ideen" gegen Moskau, die nur der eigenen Profilierung dienten. "Der Stärkung von Meinungsfreiheit und Demokratie in Russland dient unkoordiniertes Vorgehen nicht", sagte Walter-Borjans der Süddeutschen Zeitung. Die Bundesregierung setze sich entschlossen dafür ein, eine europäische Antwort zu finden. "Das muss der nächste Schritt sein."

Derzeit bemüht sich die Bundesregierung um ein mit den Verbündeten abgestimmtes Vorgehen gegenüber Russland. Zu möglichen Sanktionen, die diskutiert werden, gehört unter anderen auch ein Stopp des Gas-Projektes Nord Stream 2 mit Russland.

Die Bundesregierung sieht es als "zweifelsfrei" erwiesen an, dass Nawalny mit dem chemischen Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet wurde. Ein Spezial-Labor der Bundeswehr hatte dies festgestellt. Kanzlerin Angela Merkel sprach am Mittwoch von einem "versuchten Giftmord" an einem der führenden Oppositionellen Russlands: "Er sollte zum Schweigen gebracht werden."

Walter-Borjans erklärte am Donnerstag: "Der Anschlag auf Nawalny ist empörend. Das war ein kaltblütiger Mordversuch an einem unbequemen Geist. Mit jedem Mauern bei der Aufklärung verstärkt der Kreml den Eindruck gewissenloser staatlicher oder staatlich geduldeter Willkür." Es müsse "im Interesse der russischen Regierung liegen, den Anschlag schnell und vorbehaltlos aufzuklären und die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen".

Die Bundesregierung hatte am Mittwochnachmittag ihre Erkenntnisse zum Fall Nawalny öffentlich gemacht; das Auswärtige Amt bestellte umgehend den russischen Botschafter Sergej Netschajew ein.

Russland kritisierte das Vorgehen der Bundesregierung: "Laute öffentliche Erklärungen werden bevorzugt", teilte das Außenministerium in Moskau mit. Putins Sprecher, Dmitri Peskow, betonte jedoch, dass Moskau auf die Erklärung aus Berlin zum jetzigen Zeitpunkt nicht "qualifiziert reagieren" könne. Russland sei bereit zu einer Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden. Die russische Botschaft in Berlin warnte die Bundesregierung am Mittwochabend vor einer "Politisierung" des Falls Nawalny.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen, forderte noch am Abend eine klare, harte und einheitliche europäische Linie. "Jetzt sind wir erneut brutal mit der menschenverachtenden Realität des Regimes Putin konfrontiert worden", sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in den ARD-"Tagesthemen". Röttgen forderte mit Blick auf mögliche Reaktionen: "Da muss alles auf den Prüfstand." Wenn es jetzt zur Vollendung des Gasprojektes Nord Stream 2 käme, wäre das die maximale Bestätigung und Ermunterung für Wladimir Putin, mit genau dieser Politik fortzufahren, wie der CDU-Außenexperte sagte. Die Grünen forderten bereits einen Abbruch des deutsch-russischen Pipeline-Projekts. CSU-Chef Markus Söder reagierte zurückhaltend auf derlei Forderungen: "Das eine hat mit dem anderen aus unserer Sicht zunächst mal nichts zu tun", sagte Söder mit Blick auf Nawalnys Vergiftung einerseits und Nord Stream 2 andererseits. Der Bau der Pipeline sei keine staatliche, sondern eine privatwirtschaftliche Entscheidung.

Nato: Einsatz chemischer Waffen "Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit"

Mehrere Bündnispartner sowie EU und Nato stärkten der Bundesregierung den Rücken. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte an, mit allen übrigen Bündnispartnern mögliche Folgen zu erörtern. "Die Nato sieht jeden Einsatz von chemischen Waffen als eine Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit", erklärte Stoltenberg am Mittwochabend in Brüssel. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sprach von einem abscheulichen und feigen Akt: "Die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden." Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betonte, die Europäische Union verurteile die Tat auf das Schärfste. Er sprach von einem Attentat und verlangte von Russland Aufklärung und Verurteilung der Täter.

Nawalny, der am 20. August auf einem Flug in seiner Heimat plötzlich ins Koma gefallen war und zunächst in Omsk untersucht wurde, wird auf Drängen seiner Familie inzwischen in der Charité in Berlin behandelt. Die Klinik teilte am Mittwoch mit, der Gesundheitszustand von Nawalny sei weiter ernst. Er werde weiter auf einer Intensivstation behandelt und künstlich beatmet.

