"So etwas kann nach unserer Auffassung nicht ohne Konsequenzen bleiben", sagt der Bundesaußenminister und kündigt Sanktionen an, wenn Russland den Fall nicht aufkläre.

Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Politik der Bundesregierung im Streit über den Gift-Anschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny verteidigt und der russischen Regierung Konsequenzen angedroht. Es müsse in dieser Angelegenheit endlich "Licht ins Dunkel" gebracht werden, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch bei einer Befragung der Bundesregierung im Bundestag. "Russland muss Fragen beantworten."

Es handle sich hier um einen "schweren Bruch des Völkerrechts, verübt mit einem chemischen Nervenkampfstoff", sagte Maas. "Und so etwas kann nach unserer Auffassung nicht ohne Konsequenzen bleiben." Kläre Moskau die Vorgänge nicht auf, würden "zielgerichtete und verhältnismäßige Sanktionen gegen russische Verantwortliche" fällig. "Und Russland täte gut daran, es nicht so weit kommen zu lassen."

Maas sagte, die Bundesregierung habe umgehend die Internationale Agentur zum Verbot von Chemiewaffen (OPCW) informiert. Die OPCW habe dann selbst Proben entnommen und analysieren lassen. Das Ergebnis, dass es sich "unzweifelhaft" um Nowitschok handle, sei am Dienstag auf der Webseite der OPCW veröffentlicht worden, "für jeden einsehbar". Maas sprach von "absurden Vorwürfen", die in dem Zusammenhang von russischer Seite erhoben worden seien, "bis hin zu dem Vorwurf an Nawalny, sich selbst vergiftet zu haben".

Auf die Frage des Grünen-Abgeordneten Manuel Sarrazin, ob ein Stopp des Baus der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 als mögliche Reaktion "vom Tisch" sei, entgegnete Maas: Er habe immer gesagt, "dass wir alle Optionen auf dem Tisch" lassen wollten, dass man sich aber mit den europäischen Partnern absprechen wolle. Im Übrigen handle es sich nicht um einen bilateralen Konflikt zwischen Deutschland und Russland. Die Bundesregierung sei hier nur "der Überbringer der schlechten Nachricht". Sie habe sich auch nicht in einen "politischen Dialog" mit Nawalny begeben, dieser sei ein "Vergiftungsopfer", man habe "das Leben eines Menschen gerettet".