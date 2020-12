Ärzte der Berliner Charité haben zu der schweren Vergiftung des Kremlgegners Alexej Nawalny in der Fachzeitschrift The Lancet einen medizinischen Bericht veröffentlicht. "In der Charité wurde eine schwere Vergiftung mit einem Cholinesterase-Hemmstoff diagnostiziert", teilte die Klinik am Mittwoch mit. Die Mediziner zeichnen auf vier Seiten erstmals nach, welche Symptome das Nervengift der Nowitschok-Gruppe auslöst. Demnach fiel Nawalny in ein Koma, der Herzschlag verlangsamte sich massiv, die Körpertemperatur sank auf 34,4 und zeitweise auf 33,5 Grad Celsius, hieß es in dem Artikel, der mit Einverständnis des Patienten erschien. Die Ärzte vermuten, dass Nawalny überlebte, weil er nach Einsetzen der Symptome sehr schnell behandelt wurde, unter anderem mit dem als Gegengift genutzten Atropin. Russland bestreitet, dass Nawalny am 20. August in der sibirischen Stadt Tomsk vergiftet wurde.