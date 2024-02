Die USA und Großbritannien unterstützen den noch amtierenden niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte als Kandidat für das Amt des Nato-Generalsekretärs. Ein US-Vertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag, Präsident Joe Biden befürworte die Kandidatur Ruttes. Das britische Außenministerium teilte mit, die Regierung in London stehe ebenso hinter Rutte. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat seine Amtszeit bereits mehrfach verlängert, im Oktober will der Norweger aber nach einem Jahrzehnt an der Spitze des nordatlantischen Verteidigungsbündnisses endgültig abtreten. Nach Angaben aus Koalitionskreisen in Berlin wird erwartet, dass auch die Bundesregierung Rutte unterstützen wird.