Krieg in der Ukraine:Nato fordert raschere Waffenlieferungen

Von Alex Rühle, Stockholm, und Hubert Wetzel, Brüssel

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat ein düsteres Bild von der Lage in der Ukraine gezeichnet. Es gebe keine Anzeichen, dass Russland Frieden wolle, sagte er am Mittwoch nach dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Stattdessen tobe in der Ukraine ein "Abnutzungskrieg", die ukrainische Armee brauche dringend Waffen und Munition. "Die Zeit drängt", sagte Stoltenberg.