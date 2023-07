Nato-Gipfel in Vilnius:Ringen um jedes Wort

Von Daniel Brössler und Hubert Wetzel, Berlin, Vilnius

Was dem Kind noch fehlt, ist ein Name. Fest steht nur der Geburtsort. Es wird Vilnius sein, die litauische Hauptstadt, in der an diesem Dienstag und Mittwoch die Staats- und Regierungschefs der Nato zu ihrem Gipfel zusammenkommen. Etliche von ihnen wollen die Zusammenkunft nutzen, um einen losen neuen Verein zu gründen. Bisher sprechen Diplomaten nebulös-bürokratisch von einem "Vereinbarungskonstrukt". Im Kern aber soll es eine Art Klub der Ukraine-Unterstützer werden, jener Länder also, die dem von Russland überfallenen Land dauerhafte Hilfe versprechen. "Ziel dieser Bemühungen ist die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine und die Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz", heißt es aus der Bundesregierung.