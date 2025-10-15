Der neue Titel seines Gastes kommt Mark Rutte nicht über die Lippen. Neben dem Nato-Generalsekretär steht am Mittwochmorgen Pete Hegseth, der seit September als der „Secretary of War“ der Vereinigten Staaten firmiert – als Kriegsminister. Aber „Krieg“ ist wohl ein zu garstiges Wort für Rutte, zumal es eben offiziell immer noch das Herbsttreffen der „Verteidigungsminister“ der Allianz ist, zu dem Hegseth nach Brüssel gereist ist. Und zumal der Zweck der Nato eben ausdrücklich das Abschrecken und Verteidigen ist, nicht per se das Kriegführen. Also begrüßt Rutte den Amerikaner zwar sehr freundlich. Danach aber belässt er es dabei, den Besucher mit „Pete“ anzusprechen.