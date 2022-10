Zwei Prozent - so viel vom Bruttoinlandsprodukt sollen die Nato-Staaten in ihr Militär investieren. Dieses Ziel verfehlt Deutschland. Nun werden Stimmen lauter, die deutlich höhere Summen fordern - Berlin droht neues Ungemach.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Auf die Bundesregierung kommt eine neue Debatte über die Höhe ihrer Militärausgaben zu. Diplomaten in Brüssel erwarten, dass sich die Nato-Staaten in den kommenden Monaten mit der Frage nach einer Anhebung der derzeitigen Zielmarke für die Wehrbudgets befassen werden. Nach geltender Beschlusslage soll jeder Mitgliedstaat der Allianz mindestens zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben. Im Gespräch ist jedoch, dieses Ziel auf drei Prozent anzuheben. Für Deutschland, das nach Nato-Berechnungen in diesem Jahr lediglich 1,44 Prozent seines Bruttoinlandprodukts (BIP) in die Verteidigung investiert - etwa 55 Milliarden Euro -, würde das eine Verdoppelung der Ausgaben bedeuten.

Das Zwei-Prozent-Ziel stamme von 2014 und sei auf zehn Jahre ausgelegt gewesen, sagt ein Diplomat. Russlands Angriff auf die Ukraine habe die Sicherheitslage in Europa jedoch fundamental verändert. "Nichts ist mehr, wie es war." Die Nato-Regierungen müssten daher entweder bis zum Gipfeltreffen der Allianz im Sommer nächsten Jahres, spätestens aber bis zum Gipfel im Jahr 2024 entscheiden, "ob das so weiterlaufen kann mit den zwei Prozent oder ob man etwas verändern muss", so der Diplomat.

Offizielle Verhandlungen gibt es in der Nato noch nicht. Aber es gibt Forderungen: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte jüngst, die Zwei-Prozent-Marke solle künftig eher als "Grundlinie" bei den Verteidigungsausgaben gesehen werden - sprich: eher als neue Untergrenze denn als weiterhin geltende Obergrenze. Die alte britische Regierung unter Premierministerin Liz Truss hatte angekündigt, drei Prozent des BIP ins Militär zu investieren. Ob ihr Nachfolger Rishi Sunak dieses Ziel ebenfalls verfolgen wird, ist offen. Großbritanniens Verteidigungsausgaben liegen der Nato zufolge derzeit bei 2,12 Prozent des BIP.

Vor allem aber machen die Nato-Mitglieder in Osteuropa Druck, die Russland als existenzielle Bedrohung sehen: "Wir würden jedes Land dazu auffordern, auf die zwei Prozent ein zusätzliches Prozent für Rüstungseinkäufe draufzulegen", sagte der estnische Außenminister Urmas Reinsalu der Süddeutschen Zeitung. "Wir müssen sehen: Der Krieg in der Ukraine hat alles verändert. In Europa wird wieder ein großer Landkrieg geführt. Wir sollten daher den Ehrgeiz haben, unsere Zielmarke auf ein neues Niveau anzuheben."

Fünf Länder erfüllen das Nato-Ziel - alle liegen im Osten

Von den neun Nato-Ländern, die nach offiziellen Berechnungen der Allianz das Zwei-Prozent-Ziel im laufenden Jahr erfüllen, liegen fünf in Osteuropa: Estland, Litauen, Lettland, Polen und die Slowakei. Estland habe vor, seine Verteidigungsausgaben bis 2024 von 2,34 auf 3,2 Prozent seiner Wirtschaftsleistung anzuheben, sagte Reinsalu. Zusätzlich plane das Land, die Ukraine mit Militärhilfe in Höhe von 0,8 Prozent des estnischen BIP im Kampf gegen die russischen Invasoren zu unterstützen. Eine Erhöhung der eigenen Militärausgaben sollte für die Nato-Länder "keine Entschuldigung sein, der Ukraine weniger Waffen zu liefern", sagte Reinsalu. Russland führe einen "völkermörderischen Krieg gegen die Ukraine", Europa dürfe nicht zulassen, dass Moskau diesen gewinne.

Reinsalu bestritt zwar, dass die massive militärische Hilfe, die die Nato-Länder Kiew zukommen lassen, diese zu einer offiziellen Kriegspartei in der Ukraine machten. Aber er wagte sich in der Beschreibung der Rolle, die die Nato-Staaten in der Ukraine spielen, weiter vor als viele andere europäische Politiker. "Wir sind dort Gegner Russlands", sagte der Außenminister.

Die Nato kann die Zielvorgabe bei den Militärausgaben nur verändern, wenn alle Mitgliedsländer zustimmen. Derzeit ist noch unklar, ob und gegebenenfalls welche neue Zahl im Abschlussdokument eines Nato-Gipfels stehen könnte.

Berlin Zögern führt zu Streit

Zwar ist einerseits kaum denkbar, dass die Allianz ein so zentrales Element ihrer gemeinsamen Strategie wie das Zwei-Prozent-Ziel nicht anpasst, wenn sich die Sicherheitslage in ihrem Zuständigkeitsgebiet durch einen Angriffskrieg vollkommen verändert hat. Andererseits hat bereits die alte Zwei-Prozent-Marke in der Allianz immer wieder Probleme gemacht. Vor allem Deutschlands Zögern, die von Berlin mitbeschlossenen Vorgaben in der Praxis auch zu erfüllen, hat immer wieder zu Streit mit den USA geführt - besonders heftig während der Jahre, in denen Donald Trump Präsident war. Deutschland zahle seine "Nato-Mitgliedsbeiträge" nicht, lautete der Vorwurf aus Washington.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner "Zeitenwende"-Rede im Februar angekündigt, dass Deutschland über die Zielmarke hinauszugehen bereit sei. "Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren", sagte er damals. Die Formulierung "mehr als zwei Prozent" lässt allerdings großen Spielraum. Dass die Bundesregierung sich tatsächlich schriftlich auf drei Prozent festlegen lässt, mithin die Militärausgaben im Vergleich zu 2022 verdoppelt, erscheint nicht sehr wahrscheinlich.

In Washington wächst die Ungeduld

Eine Alternative wäre: Beim Nato-Gipfel 2023 oder 2024 wird eine neue Zielmarke beschlossen, die aber dann, weil sie nur ein unverbindlicher Richtwert ist, keine verpflichtende Größe, wie in der Vergangenheit von den meisten Ländern einfach ignoriert wird.

Das allerdings wäre ein politisch riskantes Vorgehen: In Washington wächst die Ungeduld mit den knauserigen Nato-Partnern - allen voran mit Deutschland. Die Bereitschaft, für Europas Sicherheit vor Russland weiterhin jedes Jahr zig Milliarden auszugeben, sinkt - China gilt als weitaus größere Bedrohung. Trump hat diese Einstellung nur auf die ihm eigene unfreundliche Art zum Ausdruck gebracht, aber diese Sicht ist weitverbreitet. Mehr Sicherheit bedeutet für die Europäer daher in Zukunft auf jeden Fall: höhere Ausgaben.