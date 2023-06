Zwei Manöver in der Ostsee

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geht nicht davon aus, dass sich die Lage zwischen der Nato und Russland in der Ostsee durch parallel stattfindende Großmanöver hochschaukeln wird. "Diese Befürchtung habe ich nicht", sagte Scholz am Montag bei einem Besuch der Fregatte Mecklenburg-Vorpommern vor der Ostseeküste bei Rostock: "Es wird sehr verantwortungsvoll umgegangen vonseiten unserer Kräfte." Die russische Ostseeflotte hatte mitgeteilt, dass eine Übung mit 40 Schiffen und 3500 Soldaten gestartet worden sei. Sie findet gleichzeitig mit dem jährlichen von den USA geleiteten Marinemanöver Baltops statt, an dem 50 Schiffe und Boote aus 19 Nato-Staaten und Schweden teilnehmen - auch die Mecklenburg-Vorpommern.