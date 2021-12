Verteidigungsministerin Christine Lambrecht setzt beim Schutz der Nato-Ostflanke auf Diplomatie und glaubhafte Abschreckung. "Die Lage in der Ukraine ist ernst. Wir verfolgen sie sehr, sehr aufmerksam und ich kann die Sorgen unserer baltischen Verbündeten nachvollziehen und verstehen, wenn man sich bedroht fühlt.", sagte die SPD-Politikerin am Sonntag im litauischen Rukla, wo sie deutsche Soldaten des Nato-Gefechtsverbandes in dem Land besuchte . Sie sei überzeugt, dass die angespannte Lage diplomatisch gelöst werden müsse, sagte sie mit Blick auf russische Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine: "Zugleich bedarf es aber der glaubhaften Abschreckung." Ihr litauischer Amtskollege Arvydas Anusauskas sagte, es dürfe Russland nicht erlaubt werden, rote Linien zu ziehen.