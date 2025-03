Polens Ministerpräsident Donald Tusk wertet die Verpflichtung der Nato, sein Land in jeder kritischen Situation zu verteidigen, als entscheidend. Für Polen sei es wichtig, diese Verpflichtung zu bekräftigen, sagte Tusk nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Tusk ergänzte, US-Vertreter hätten wiederholt betont, dass sie in einer Bedrohungssituation bereit seien, Polen und andere Nato-Länder zu verteidigen. Rutte bekräftigt die Bereitschaft der Nato zur Verteidigung der Verbündeten. Jeder Angriff werde mit der „vollen Kraft dieses starken Bündnisses“ beantwortet. „Unsere Reaktion wird verheerend sein.“ Das müsse Wladimir Putin „und jedem anderen, der uns angreifen will, völlig klar sein“, sagte er mit Verweis auf Russlands Präsidenten.