Ungefähr 48 Stunden lang ist der finnische Präsident Alexander Stubb bei der Sicherheitskonferenz in München. Er ist in der Krise der transatlantischen Beziehungen ein gefragter Mann: Für seinen Besuch in München stünden 47 Termine in seinem Kalender, erzählt er – der erste am Freitagmorgen ist ein Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung.