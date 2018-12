4. Dezember 2018, 19:28 Uhr Nato "Signifikante Gefahr"

Das Bündnis wirft Russland einen "erheblichen Bruch" des INF-Vertrags zum Verbot von Mittelstreckenraketen vor. Moskau hat sechzig Tage Zeit, um zu reagieren.



Von Matthias Kolb und Paul-Anton Krüger , Brüssel/München

In bisher nie dagewesener Einigkeit haben die 29 Nato-Mitgliedstaaten Russland einen "erheblichen Bruch" des INF-Vertrags zum Verbot von Mittelstreckenraketen vorgeworfen. Darauf einigten sich die Außenminister der Allianz bei ihrem Treffen in Brüssel und drängen Moskau in ihrer Erklärung, das 1987 geschlossene Abkommen wieder vollständig und überprüfbar einzuhalten. Zwar setzt die Nato Moskau keine Frist, um die bodengestützten Marschflugkörper vom Typ SSC-8, nach russischer Benennung 9M729, zu zerstören. US-Außenminister Mike Pompeo forderte den Kreml aber auf, binnen 60 Tagen zu reagieren. Die USA würden danach ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag als ausgesetzt betrachten.

Die Marschflugkörper können laut westlichen Geheimdiensten weiter als 500 Kilometer fliegen, was laut INF-Vertrag verboten ist. Sie werden in der Nato-Erklärung als "signifikante Gefahr" für die euro-atlantische Sicherheit beschrieben", was auf einen Kompromiss zwischen der US-Regierung von Donald Trump und übrigen Nato-Partnern schließen lässt: Nachdem Washington seit 2014 Moskau mit dem Vorwurf des Vertragsbruchs konfrontiert und laut Diplomaten "um die 30 Mal" um Aufklärung gebeten hat, hatte Trump Ende Oktober einen einseitigen Austritt angekündigt. Das lehnten viele Europäer ab.

Mit ihrer Erklärung will die Nato nun ein Zeichen der Einigkeit senden. "Russland hat nun eine letzte Chance, seine Verpflichtungen einzuhalten", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Aber man müsse sich "auch auf eine Welt ohne den INF-Vertrag vorbereiten". Das sei am wahrscheinlichsten. Die Nato bestätigt den USA zudem, entgegen russischer Vorwürfe das Abkommen "vollumfänglich" einzuhalten.

Die Nato könnte mit einem Ausbau der Raketenabwehr in Europa reagieren

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wertete es als Erfolg, dass die Aufkündigung des Vertrags verhindert worden sei. Moskau sei Zeit eingeräumt worden, seine Verpflichtungen wieder zu erfüllen. In den kommenden zwei Monaten müssten noch viele Gespräche geführt, sagte Maas, der zugleich betonte: "Wir wollen keine Aufrüstungsspirale in Europa." Konkrete Konsequenzen wird die Nato voraussichtlich erst einleiten, wenn Moskau Aufforderungen nach einer zügigen Vernichtung der Waffen ignoriert. Die Allianz könnte beispielsweise mit einem Ausbau der Raketenabwehr in Europa reagieren.

Pompeo hatte zuvor Russland Verstöße gegen den INF-Vertrag als ein Beispiel dafür angeführt, dass die bestehende internationale Ordnung reformiert werden müsse. Zwar kündigte er in einer Rede vor dem German Marshall Fund keine konkreten Schritte an, sagte aber, dass Präsident Donald Trump "eine neue liberale Ordnung" errichten wolle, die von US-Interessen geleitet sei - was Pompeo jedoch als Verteidigung des bestehenden Systems zu verkaufen suchte und in die Tradition republikanischer Außenpolitik im Sinne des verstorbenen Präsidenten George H. W. Bush stellte. Amerika wolle weiter eine Führungsrolle in der Welt wahrnehmen und mit seinen Partnern zusammenarbeiten.

Pompeo wies damit Kritik zurück, unter Trump ziehe sich Washington gemäß dessen "America first"- Politik aus der internationalen Verantwortung zurück und agiere zunehmend unilateral. "Sogar einige unserer europäischen Freunde sagen manchmal, wir handelten nicht im Interesse der Welt. Das ist schlicht falsch!"

Jedoch habe man zugelassen, dass die internationale Ordnung nach dem Kalten Krieg zu korrodieren begann. China nutze das System zugunsten seiner Wirtschaft aus, Russland verletze internationale Verträge, ebenso Iran und Nordkorea. Dem setze Trump entschlossene Führung entgegen, etwa indem er Nordkorea konfrontiert habe. Multilateralismus werde zu oft als Selbstzweck gesehen, kritisierte Pompeo. Die USA wollten ihre Souveränität ausüben, um die internationale Ordnung zu reformieren. Pompeo rief die Verbündeten dazu auf, dies zu unterstützen.

Internationale Körperschaften müssten Zusammenarbeit im Sinne "der Sicherheit und der Werte der freien Welt" ermöglichen - sonst müssten sie reformiert oder abgeschafft werden. Wenn Verträge gebrochen würden, müssten die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Pompeo bekräftigte, die US-Regierung werde überholte oder schädliche Verträge neu verhandeln oder sie kündigen. Er kritisierte den Internationalen Strafgerichtshof scharf und auch die Vereinten Nationen, deren Gründung die USA einst betrieben hatten.