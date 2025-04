Amerika will plötzlich nicht mehr mitreden

Bei der Nato beraten die Europäer über eine Schutztruppe in der Ukraine und Waffenlieferungen für das überfallene Land. Das wichtigste Mitglied der Allianz hält die Treffen hingegen für nicht so wichtig: Der US-Verteidigungsminister ist nicht angereist. Ein Omen für die Zukunft?

Von Hubert Wetzel, Brüssel

In der Nato passiert normalerweise nicht viel, ohne dass die USA dabei sind. Amerika ist politisch und militärisch das mit großem Abstand wichtigste Mitgliedsland der Allianz – die Regierung in Washington will daher eigentlich überall mitreden.