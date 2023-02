Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson hat davor gewarnt, Finnland früher in die Nato aufzunehmen als sein eigenes Land. Aus strategischen Gründen sollten beide Mitgliedsanträge gleichzeitig ratifiziert werden, sagte Kristersson der Financial Times. "Die sehr enge militärische Zusammenarbeit zwischen Schweden und Finnland (...) würde deutlich komplizierter, wenn wir als Mitglieder getrennt würden." Man habe den Aufnahmeprozess gemeinsam begonnen und sollte ihn gemeinsam beenden. Ähnlich hatte sich zuvor schon bei der Sicherheitskonferenz in München die finnische Regierungschefin Sanna Marin geäußert. "Es ist im Interesse der Nato, dass Schweden und Finnland gleichzeitig beitreten", sagte sie. Die beiden nordischen Länder hatten im Mai 2022 unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Aufnahme in die westliche Allianz beantragt. Den Beitritt müssen alle Mitglieder ratifizieren, doch die Türkei blockiert bislang.