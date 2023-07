Das Gezerre zwischen Ankara und Stockholm um die Aufnahme Schwedens in die Nato dauert schon Monate. Viele im Bündnis hoffen, dass beim Gipfeltreffen in Vilnius der Durchbruch gelingt. Doch es könnte auch anders kommen.

Von Raphael Geiger und Hubert Wetzel, Istanbul/Brüssel

Wenn alles gut läuft, dann läuft es am kommenden Montag so: In der litauischen Hauptstadt Vilnius treffen sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Sie setzen sich zusammen, sie reden, dann stellen sie sich vor die Medien, und Erdoğan verkündet, dass die Türkei ihren Widerstand gegen die Aufnahme Schwedens in die Nato aufgibt.