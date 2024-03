Schweden ist in der Allianz

Was aussieht wie eine vorgezogene Begrüßung in der Nato, gehört zum Manöver "Nordic Response": US-Bomber und schwedische Kampfjets über Stockholm.

Am Donnerstag nimmt die Nato das skandinavische Land als 32. Mitglied auf. Verteidigungsminister Pistorius erkundet derweil auf einer Rundreise, was er sich von den großen Armeen der Nordeuropäer abschauen könnte.

Von Alex Rühle, Stockholm

Erst war ein dumpfes Grollen zu hören, begleitet vom scharfen Klang von Düsenjägern, dann erst sah man die Formationsstaffel direkt über den Straßenschluchten der Innenstadt: Als am Mittwochmittag zwei amerikanische Langstreckenbomber in Begleitung zweier schwedischer Düsenjäger im Tiefflug über Stockholm hinwegdonnerten, wirkte das wie eine Vorabbegrüßung Schwedens im transatlantischen Verteidigungsbündnis. Die schwedische Regierung beeilte sich aber zu sagen, nein, nein, das war nur ein ganz normaler Flug im Rahmen von "Nordic Response", dem gerade in ganz Skandinavien abgehaltenen Teil des größten Nato-Manövers seit mehr als 30 Jahren.