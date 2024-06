Nach monatelanger Blockade durch einzelne Nato-Länder ist der Weg für die Ernennung von Mark Rutte zum nächsten Generalsekretär des Verteidigungsbündnisses nun endgültig frei. Als letzter Bündnisstaat kündigte am Donnerstag Rumänien an, seinen Widerstand gegen die Vergabe des Spitzenpostens an den scheidenden niederländischen Regierungschef aufzugeben. Der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis zog seine eigene Kandidatur zurück, wie die Präsidentschaftskanzlei am Donnerstag in Bukarest bekanntgab. Der oberste Verteidigungsrat Rumäniens werde die Bewerbung Ruttes unterstützen. Zugleich unterstütze Rumänien nunmehr die Kandidatur Mark Ruttes, hieß es. Kurz vor der Entscheidung Rumäniens hatten am Dienstag auch Ungarn und die Slowakei eingelenkt. Diese beiden Länder waren längere Zeit zusammen mit Rumänien und der Türkei die einzigen Nato-Staaten gewesen, die eine Ernennung des 57-jährigen Rutte zum Nachfolger von Jens Stoltenberg noch blockiert hatten. Die 32 Nato-Staaten müssen den Generalsekretär einstimmig ernennen. Der Norweger Stoltenberg scheidet im Oktober nach einem Jahrzehnt an der Spitze des Bündnisses aus dem Amt. Stoltenberg hatte seine Amtszeit bereits zweimal verlängert, weil sich kein geeigneter Kandidat für seine Nachfolge hatte finden lassen.