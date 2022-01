Von Matthias Kolb und Paul-Anton Krüger, Berlin/Paris

Die Außenminister der 30 Nato-Staaten haben am Freitagnachmittag per Videokonferenz über den weiter andauernden russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine beraten. Beschlüsse wurden nicht gefasst, vielmehr ging es darum, sich vor den anstehenden Gesprächen mit Russland und der Ukraine abzustimmen.

So informierte US-Außenminister Antony Blinken über die für Montag in Genf geplanten bilateralen Gespräche mit Russland im Zuge des von den Präsidenten Joe Biden und Wladimir Putin ins Leben gerufenen Dialogs über strategische Stabilität. Am Montag wird zudem der ukrainische Außenminister in Brüssel erwartet. Im Zentrum aber stand die erste Sitzung des Nato-Russland-Rates seit Juli 2019, die für Mittwoch terminiert ist.

"Die Nato wird sich in gutem Glauben und inhaltlich mit Russland austauschen", teilte Generalsekretär Jens Stoltenberg nach der Sitzung mit. Zugleich müsse man sich auf die Möglichkeit vorbereiten, dass die Diplomatie scheitere. Die Minister berieten, wie sie auf die Mitte Dezember vorgelegten Forderungen Moskaus nach neuen Sicherheitsvereinbarungen für Europa reagieren wollen. In Nato und EU sieht man die Forderungen Putins als "größtenteils inakzeptabel" und "einseitig" an, da sie im Widerspruch stehen zu auch von Moskau unterzeichneten internationalen Vereinbarungen, die es allen Staaten freistellen, ihre Verteidigung nach eigenen Wünschen zu organisieren und Bündnissen beizutreten.

Transparenz und Abrüstung könnten im Angebot für den Kreml sein, andere Zugeständnisse nicht

Um Russland nicht zu brüskieren, wird in der Allianz nun diskutiert, Gegenvorschläge zu präsentieren. Stoltenberg nannte etwa Gespräche über bessere Transparenz und Abrüstungsfragen. Zurückgewiesen wird jedoch Moskaus Wunsch, dass die Nato zusagt, nicht die Ukraine oder andere Staaten in Europa aufzunehmen. Sie wird sich auch nicht verpflichten, militärische Aktivitäten in der Ukraine, in Osteuropa oder der Südkaukasus-Region zu unterlassen. Angesprochen auf ein von Moskau ins Spiel gebrachte Moratorium zur Stationierung landgestützter Mittelstreckensysteme in Europa sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris, er sei bereit, über alle militärischen Fragen sowie Themen der Rüstungskontrolle in Europa mit Moskau zu sprechen.

Raketen und Marschflugkörper mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern waren lange durch den INF-Vertrag verboten. Die USA hatten das Abkommen unter Präsident Donald Trump gekündigt, nachdem Russland nach einhelliger Auffassung der Nato-Staaten einen atomwaffenfähigen Marschflugkörper mit mehr als 2000 Kilometern Reichweite entwickelt hat. Das russische Militär hat die fragliche Waffe Typ 9M729 nach Erkenntnissen der Nato bei Einheiten im westlichen und südlichen Militärbezirk in Dienst gestellt. Macrons Äußerungen dürften daher vor allem osteuropäische Alliierte aufschrecken, die sich durch die russischen Marschflugkörper bedroht sehen.