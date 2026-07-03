Russland hat nach Ansicht von Sicherheitsexperten gezielt Drohnen eingesetzt, um die Luftabwehr der Nato zu testen, Militäranlagen auszuspionieren und Schwachstellen zu finden. Zu diesem Schluss kommen Mitarbeiter des International Institute for Strategic Studies (IISS), einer Denkfabrik in London, in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Die Drohnen seien unter anderem von Schiffen gestartet worden, die der sogenannten Schattenflotte zugerechnet werden – alte, oft unversicherte Tanker, mit denen Russland unter Umgehung der EU-Sanktionen Öl durch die Ostsee transportiert.
Russische Schattenflotte in der Ostsee„Wir Deppen lassen die da gutmütig herumfahren“
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Militärexperten halten es für sehr wahrscheinlich, dass Russland die Nato-Staaten in Europa von der Schattenflotte aus mit Drohnen ausspioniert. Ein deutscher Sicherheitsfachmann kritisiert, dass Deutschland dem tatenlos zuschaut.
Von Georg Ismar und Hubert Wetzel, Berlin/Brüssel
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