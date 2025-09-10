Die Trümmer, die polnische Polizisten am Mittwochmorgen einsammelten, machten den Ernst der Lage klar: Knapp 20 russische Drohnen waren in der vorangegangenen Nacht in den Luftraum über Ostpolen eingedrungen. Polnische und niederländische Kampfjets stiegen auf, Flugabwehr-Batterien vom Typ Patriot wurden aktiviert.
Verletzung des polnischen LuftraumsWie die Nato auf die russischen Drohnen in Polen reagiert
Lesezeit: 3 Min.
Der Abschuss der Fluggeräte über polnischem Staatsgebiet sei der erste Kampfeinsatz von Nato-Flugzeugen im Luftraum der Allianz, erklärt das Nato-Oberkommando. Eine Eskalation will das Verteidigungsbündnis aber vermeiden.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
