Die nordischen und baltischen Nato-Länder finanzieren neue US-Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine. Die Lieferung von militärischer Ausrüstung und Munition im Wert von 500 Millionen US-Dollar (430 Mio. Euro) erfolge im Rahmen der „Purl-Initiative“, teilte die Nato mit. Beteiligt seien Dänemark, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden. Die Initiative sieht vor, dass in den USA hergestellte Munition und Waffen an die europäischen Verbündeten und Kanada verkauft werden – und diese sie dann der Ukraine zur Verfügung stellen.