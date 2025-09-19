Das baltische EU- und Nato-Mitglied Estland hat erneut die Verletzung seines Luftraums durch Russland gemeldet. Drei Kampfflugzeuge vom Typ MIG-31 seien am Morgen nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt in den Luftraum eingedrungen und hätten sich zwölf Minuten darin aufgehalten, teilte die Armee in Tallinn mit. Das Außenamt bestellte einer Mitteilung zufolge wegen des Vorfalls den Geschäftsträger der russischen Botschaft ein und überreichte eine Protestnote. Außenminister Margus Tsahkna nannte die Verletzung „beispiellos dreist“. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb auf X, Europa stehe hinter Estland, und man werde den Druck auf Moskau erhöhen.