Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur hat nach einem Skandal um die Beschaffung von Munition für die Ukraine seinen Rücktritt angekündigt. Estland hatte insgesamt 70 Millionen Euro für Artilleriegranaten im Voraus an eine indische Firma gezahlt, die zuvor noch nie Geschosse verkauft hatte. Weder Estland noch die Ukraine haben die Munition bisher erhalten – der Streit liegt nun vor Gericht. Der estnische Rechnungshof hatte außerdem in einem Bericht zahlreiche schwerwiegende Probleme in Instituten bemängelt, die dem Verteidigungsministerium unterstellt sind. Nach Einschätzung der Prüfer erhöhten diese Probleme das Risiko des Missbrauchs staatlicher Gelder.