Von Matthias Kolb, Brüssel

An drängenden Themen mangelt es den Nato-Verteidigungsministern nicht, die wegen Corona nur virtuell tagen. Neben einem "Space Center" in Ramstein, in dem die Weltraumüberwachung koordiniert werden soll, wurden Investitionen in die Luftabwehr beschlossen. So soll Europa besser gegen russische Marschflugkörper vom Typ 9M729 (Nato-intern SSC-8) geschützt werden; wegen dieser äußerst mobilen Mittelstreckenwaffen hatten die USA 2019 mit Unterstützung der Alliierten den INF-Vertrag mit Russland aufgekündigt.

Über neuartige Waffen wie Hyperschallflugkörper, die Westeuropa in vier Minuten erreichen können, wurde ebenso beraten wie über den Schutz von kritischer Infrastruktur wie den Seekabeln unter dem Atlantik. Da 97 Prozent der Kommunikation zwischen den USA und Europa durch diese Kabel fließen, hätte es enorme Folgen, wenn sie zerstört oder abgehört würden - auch hier haben Diplomaten Russland im Verdacht.

Detailansicht öffnen Mahnung an die Türkei und Griechenland: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ruft die beiden Mitgliedsländer auf, ihren Streit um Gebiete im östlichen Mittelmeer einzudämmen. (Foto: JOHN THYS/AFP)

Für Unmut sorgt zudem weiter ein Nato-Mitglied. Die Türkei hat den Einsatz des Forschungsschiffs Oruc Reis verlängert, das in den erdgasreichen Gebieten des östlichen Mittelmeers unterwegs ist. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigte sich in der Sitzung besorgt über die Schwere der Situation und rief zur Deeskalation auf. In der Pressekonferenz sprach er von einem "produktiven Meinungsaustausch" und forderte eine friedliche, politische Lösung. Er hoffe, dass der von ihm voran getriebene Mechanismus zur Streitbeilegung dabei helfen könne. Intern heißt es, die Mitglieder Griechenland und Türkei seien "an die Straßenverkehrsordnung erinnert" worden, um militärische Zwischenfälle zu verhindern.

Washingtons Botschafterin spricht von einer "roten Linie" bei den Luftabwehrsystemen

Zudem kursieren Meldungen, dass Ankara das russische Luftabwehrsystem S-400 getestet hat. US-Botschafterin Kay Bailey Hutchison nannte dies "sehr besorgniserregend", ohne die Tests zu bestätigen. Für sie wäre "eine rote Linie" überschritten, wenn das S-400 in das Luftabwehrsystem der Nato integriert würde: So erhielte Moskau etwa Daten über den hochmodernen US-Kampfjet F-35. Aus dessen Entwicklung wurde die Türkei ausgeschlossen, schärfere Sanktionen des Kongresses verhindert bisher Präsident Donald Trump. Vor dem Treffen wies der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar gegenüber der Agentur Bloomberg die Kritik zurück: "Bei jeder Anschaffung von militärischem Gerät" seien solche Tests üblich. Sein Land wolle das S-400-System nicht in Nato-Strukturen integrieren, sondern es "freistehend" nutzen. Experten halten dies für eher unglaubwürdig.