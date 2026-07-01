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VerteidigungspolitikRutte lobt deutsche Anstrengungen für die Nato

Lesezeit: 3 Min.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte betonte bei seinem Besuch in Berlin, Deutschland würde im Verteidigungsbündnis führen und liefern.
Nato-Generalsekretär Mark Rutte betonte bei seinem Besuch in Berlin, Deutschland würde im Verteidigungsbündnis führen und liefern. Michael Kappeler/dpa

Vor dem Nato-Gipfel in Ankara empfängt die Bundesregierung den Generalsekretär der Allianz – und demonstriert Selbstbewusstsein. Kanzler Merz sieht die Europäer auf Augenhöhe mit den USA.

Von Daniel Brössler und Sina-Maria Schweikle, Berlin

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Wenige Tage vor dem Nato-Gipfel in Ankara hat sich die Bundesregierung um eine symbolträchtige Demonstration ihrer Verteidigungsbereitschaft bemüht. Zum zweiten Mal seit Amtsantritt versammelte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Mittwoch sein Kabinett zu einer Sitzung im Verteidigungsministerium. Zu Gast war Nato-Generalsekretär Mark Rutte, der die deutschen Anstrengungen lobte. „Deutschland führt und liefert“, sagte Rutte.

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In der estnischen Grenzstadt Narva stößt die Nato-Ostflanke an Russland. Niemand will hier einen Krieg – aber das baltische Land bereitet sich darauf vor. Im Ernstfall soll jeder Meter Staatsgebiet verteidigt werden.

SZ PlusVon Hubert Wetzel

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