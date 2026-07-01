Vor dem Nato-Gipfel in Ankara empfängt die Bundesregierung den Generalsekretär der Allianz – und demonstriert Selbstbewusstsein. Kanzler Merz sieht die Europäer auf Augenhöhe mit den USA.

Wenige Tage vor dem Nato-Gipfel in Ankara hat sich die Bundesregierung um eine symbolträchtige Demonstration ihrer Verteidigungsbereitschaft bemüht. Zum zweiten Mal seit Amtsantritt versammelte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Mittwoch sein Kabinett zu einer Sitzung im Verteidigungsministerium. Zu Gast war Nato-Generalsekretär Mark Rutte, der die deutschen Anstrengungen lobte. „Deutschland führt und liefert“, sagte Rutte.