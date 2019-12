Trotz vieler Streitigkeiten einigen sich die Mitglieder auf eine gemeinsame Abschlusserklärung. Erstmals erkennen die Bündnispartner auch die Herausforderung durch China an.

Detailansicht öffnen Wohin soll es gehen? Diese Frage wurde auf dem Nato-Treffen heftig diskutiert – nicht nur beim Gruppenfoto. Der britische Premier Boris Johnson, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump (v. links) und andere berieten in London über nicht weniger als über Sinn und Zukunft der Allianz. Trotz inhaltlicher Differenzen und persönlicher Streitigkeiten einigten sich die Mitglieder am Ende doch auf eine gemeinsame Abschlusserklärung. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Die Staats- und Regierungschefs der Nato haben bei ihrem Treffen zum 70-jährigen Bestehen der Verteidigungsallianz die Beistandsverpflichtung aus dem Nordatlantikpakt bekräftigt. Mit der Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch wahrten sie trotz scharfer Meinungsverschiedenheiten vor dem Treffen die Einheit des Bündnisses und vermieden einen Eklat. Sowohl Kanzlerin Angela Merkel als auch Frankreich Präsident Emmanuel Macron werteten die Gespräche in London als positiv und konstruktiv. US-Präsident Donald Trump ließ seine geplante Pressekonferenz zum Ende des Treffens ausfallen, hatte sich zuvor aber ebenfalls zufrieden gezeigt.

Zugleich beauftragten die Verbündeten Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, einen Reflexionsprozess zu organisieren, der die politische Dimension der Nato und ihre Konsultationsmechanismen stärken soll. Die Nato greift damit Kritik des französischen Präsidenten Macron auf, der sich vor allem darüber beschwert hatte, dass es in strategischen Fragen keine ausreichende Abstimmung zwischen den USA und den europäische Nato-Partnern gebe. Macron wollte seine Einschätzung zum "Hirntod" der Nato nicht revidieren, zeigte sich aber zufrieden, dass es nun eine Debatte über die Strategie geben soll. Kanzlerin Merkel machte deutlich, dass es dabei auch um das Verhältnis der Allianz zu Russland gehen solle und die Rolle der Nato bei der Bekämpfung von Terrorismus - zwei Themen, die Macron zuvor betont hatte.

In der Abschlusserklärung wird Russlands "aggressives Verhalten" als "Bedrohung für die euroatlantische Sicherheit" gewertet. Macron bekräftigte dies in seiner Pressekonferenz, sagte aber auch, Russland sei ein Nachbar und solle auch ein Partner der Nato sein - nicht ihr Feind. Merkel sagte, die Nato-Russland-Grundakte biete eine gute Grundlage für die Debatte. Das Dokument begrenzt unter anderem die dauerhafte Stationierung von Kampfverbänden der Nato in ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes.

Merkel sagte, die Alliierten hätten sich sehr früh nach den Anschlägen des 11. September dem Kampf gegen den Terrorismus gestellt. Man sei sich einig gewesen, dass "der Terrorismus der größte Feind" sei, und müsse nun klären, welche Rolle die Nato bei der Bekämpfung spielen könne, sei es in Syrien oder Afghanistan. Macron forderte ein stärkeres Engagement der Verbündeten in der Sahelzone, wo Frankreich seit fünf Jahren militärisch präsent ist. Zugleich verlangte er eine Klarstellung der Präsidenten von Mali, Niger, Burkina Faso, Mauretanien und Tschad, ob diese Frankreichs Hilfe wünschten, und lud sie für einen Gipfel Mitte Dezember in die westfranzösische Stadt Pau ein.

Trump sagte vor dem Gespräch mit Merkel, dass sich die USA im Streit um die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 Sanktionen vorbehalten: "Wir haben das noch nicht wirklich entschieden." Es handele sich um ein Problem, das Deutschland lösen müsse, so Trump. Zum Problem des Handelsstreits zwischen USA und EU äußerte Trump sich moderat: "Ich denke, wir werden es lösen."